國人把安眠藥當糖吃！？　醫：服用過量當心失憶

（台灣英文新聞／生活組 綜合整理）現代人生活步調緊湊，國人有超過1/4的人有失眠問題，因而求助精神科開立助眠藥物，但許多民眾卻不按醫囑服藥。張祜銘醫師表示，曾遇過患者睡不著時就一口氣吞下好幾顆安眠藥，如同把藥當糖吃一樣。

中時電子報引述藥師公會全國聯合會理事長古博仁說法，台灣使用鎮靜安眠藥處方量是亞洲第1，2016年約有411.7萬人，到了2018年成長為426萬人；安眠藥物使用量從2016年8.53億顆成長到2018年的9.18億顆，平均每人每年使用39顆，儼然已成為必須正視的嚴重問題。

綜合媒體報導，憂鬱症防治學會理事長張家銘指出，常用的安眠藥使蒂諾斯因為藥效快，是民眾常用的助眠藥，但若長期服用後身體會出現抗藥性，常需更多劑量才能入睡，因此曾有患者遇到真的睡不著時就一口氣吞下好幾顆，大量服用後會導致睡太久外，還會有夢遊、失憶、半夜起來閒晃和吃東西等副作用。

台北市立聯合醫院松德院區藥師李俊達表示，鎮靜安眠藥主要有四類藥理作用，可以解除緊張焦慮、幫助入睡、肌肉鬆弛、緩解痙攣的作用，不同鎮靜安眠藥的效用強弱都不同，每個人使用後的效用也會因人而異，要請醫師開立處方才可合法使用。

李俊達藥師建議，處理失眠問題，藥物治療只是其中一個環節，解決睡眠問題須配合日常生活作息、情緒調適，與壓力緩解，才能找出問題點。

台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主治醫師張祜銘認為除了適合的安眠藥物外，也要養成固定時間起床、避免刺激性食物等良好睡眠衛生習慣，以減少對安眠藥物的依賴。此外，安眠藥應在睡前15~30分鐘服用，服藥就要上床睡覺，不要再做其他事情。