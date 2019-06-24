長榮股東會後宣布首度招募男空服員　「覺得不適合就不應該來」

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）長榮航空因空服員罷工至今損失近6億元，今(24)日股東會進行約50分鐘就結束。總經理孫嘉明會後表示，預計26日宣布長榮航7月航班狀況，讓旅客和旅行業了解，究竟有多少航班取消及服勤。

綜合東森新聞與中央社報導，長榮航股東會今順利通過各項議案，去年(2018年)每股稅後盈餘(EPS) 1.5元，並配發現金股利每股新台幣0.5元，股票股利每股0.3元。

今天長榮航空股東會會場內明顯較以往熱鬧許多，股東出席截至9時29分約占已發行股分總數的72.48%；現場近30位配戴黃臂章的糾察人員也較以往多，更特別的是會場內還出現一整排電視台攝影機。

總經理孫嘉明表示，長榮航需花時間瞭解空服員服勤意願和狀況，目前已經宣布6月29日的航班狀況，預計26日宣布7月的航班狀況，讓旅客和旅行業者事先了解，預做安排。長榮航不須要每天宣布，旅客也不用每天詢問。

最新航班取消或異動訊息，請上長榮航空官網罷工說明專區。

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長榮航總經理孫嘉明今在股東會後告訴媒體，長榮航規劃今年招募200餘名空服員，且首度招募男性空服員，預計先從內部地勤人員招考。

東森新聞雲報導，長榮航空總經理孫嘉明表示，今年本來就有招募新空服員的計畫，他表示，未來將會把空服員的工作內容披露得更清楚，「覺得不適合的就不應該來」，他也強調，任何一項工作都很辛苦，應徵工作前應該要看到它的全貌，而不是只有美好的那一面。

孫嘉明說，今年原本就打算招考地勤和空勤人員，空服員招考名額約200多名，同時還包括招募外籍空服員。越南籍的空服員5月中都已經報到訓練中，但訓練作業不得不暫停，因為所有教官都派上飛機服務旅客，很多事都被打亂了。

孫嘉明指出，今年長榮航會招募男性空服員，先招考內部第一線地勤人員，因為地勤第一線相當辛苦，也對公司文化有較深入了解，比大學畢業白紙一張更了解長榮文化。

他強調，目前一切都在規劃中，畢竟地勤轉空服員的薪資如何計算、訓練等都需要規劃，但因罷工只好先放著。

他說，男性空服員還是做一般空服員的工作，不會有差別待遇，不管男性或女性地勤想轉任都可以，他認為這是公司要調整的重要一步。

對於罷工後該如何做，孫嘉明強調，長榮航強調的是永續經營，光是長榮航上下游產業的相關工作人員多達2萬人，長榮航不會任意結束營業，而長榮航也正在思考以後要加強溝通，由董事長和總經理每一季與基層同仁溝通，了解第一線人員遇到的問題。

長榮航空23日公告，桃園市空服員職業工會無預警罷工，第4天共取消158個航班，累計營收損失約5.8億元。

中央社報導，長榮航空股東會今上午在長榮航空運航大樓舉行，上午9時許，一名股東經過罷工現場時突然衝向罷工糾察線，譴責罷工的空服員們，「為何不好好工作，反而這樣亂來，這是不對的，這樣對公司不好！」

眼見雙方衝突一觸即發，警方立即上前勸離。其他多數股東對罷工行動都很低調，不願表示意見。