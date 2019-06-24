重獲自由！俄國百隻海洋哺乳類動物將陸續野放

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)數百隻海洋哺乳類動物被關在遠東俄羅斯的狹小水池裡，經過數個月的努力，總於傳出第一組由2隻虎鯨與6隻白鯨組成的首發團，將被野放回鄂霍次克海的好消息。

據俄羅斯公視報導，6月21日，2隻航鯨與6隻白鯨已經被裝進特殊卡車，將送往800公里以外的哈巴羅夫斯克河港口，並在該地將牠們裝載到貨櫃裡，沿著黑龍江航行2天到鄰近鄂霍次克海的一個村莊，然後再轉卡車，載運到70公里外一處海軍基地。科學家將在基地觀察這群海洋哺乳類動物數天，再將牠們野放回太平洋。

俄羅斯海洋研究所發言人Alexeï Smorodov向當地媒體表示，這些鯨魚都很健康，活動力比往常低了點，但並無大礙。目前有獸醫與專家進行長期性觀察。

今年2月，一張照片在網路上瘋傳，內容是近百隻海洋哺乳類動物，圈養在水池裡，等待新買家。該照片引發全球各地動保人士與網友大加撻伐。兩個月後，在Change.org網站，更有超過140萬人連署，包括美國好萊塢知名演員李奧納多·狄卡皮歐皆呼籲，俄羅斯當局釋放牠們，讓牠們能重獲自由。

經過數個月的交涉和來自世界各地的排山倒海的抗議聲浪後，俄國當局允諾將這些海洋哺乳類動物重新野放回位於鄂霍次克海，也是連結太平洋的海域。俄國副總理戈爾傑耶夫（Alexei Gordeyev）表示，所有的動物將會花上大約四個月的時間進行野放。

對於非政府組織綠色和平組織而言，這還不能算是勝利，尤其是對這些動物來說，牠們還有一段艱難的路要走。該組織估計有關「禁捕」一事，未來恐須諸多努力才能實現。