道地印度料理在王朝！大廚庫馬爾打造印度盛宴

台北王朝大酒店旗下自助餐廳SUNNY BUFFET，新聘任印度籍大廚庫馬爾(Jitender Kumar )，即日起在SUNNY BUFFET推出一系列正宗印度料理。庫馬爾擅長運用小茴香、月桂葉及薑黃等香料，包括經典的「印度茴香咖哩雞」、「薑黃菠菜扁豆糊」、「孜然香料飯」及「原味手工烤餅」等，顧客都能在SUNNY BUFFET嚐鮮。

庫馬爾來自印度首都新德里，他從小看著擔任廚師的叔叔烹調各式印度料理，因此默默在心裡許下了當廚師的願望。庫馬爾從20歲開始正式踏入餐飲業，至今已有近30年的料理經驗，他先後在印度、德國等地工作，在一位台籍廚師朋友的介紹下，因緣際會來到台灣工作。庫馬爾說，他對台灣人的熱情印象深刻，很高興能用手藝讓更多人認識印度料理的美味。

庫馬爾的「印度茴香咖哩雞」口感濃郁、香味撲鼻，是他最得意的料理之一。他挑選鮮嫩的雞腿肉，先用大蒜、小茴香、肉豆蔻、黑胡椒、生薑及檸檬汁等調味，醃製2小時後，接著再淋上印度芥末油與紅辣椒等提味，放入烤箱烤15分鐘後出爐，顧客可搭配由番茄、綠辣椒等製成的醬料一起使用，保證讓人一口接著一口。

庫馬爾表示，由於大部分台灣顧客對於辣的接受度有一定限度，所以在製作料理時都會和台灣顧客討論做些許微調，展現最道地的印度料理。庫馬爾目前最大的興趣就是逛台灣傳統菜市場，認識台灣各種有特色的香料，希望未來能結合台灣在地食材推出創意的印度料理。