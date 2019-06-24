若中國武力犯台　專家：中國將面臨艱鉅一役

（台灣英文新聞／國際組 外電報導）中國近年頻頻以軍機繞台等方式威脅台灣安全，中國國家主席習近平也表示不會放棄使用武力對台，但研究中國及兩岸的國防專家認為，中國解放軍不會輕舉妄動，是因為明白攻打台灣將付出大量人員傷亡的慘痛代價，且台灣的防衛能力也將讓解放軍吃足苦頭。

根據美國CNN（美國有線電視新聞網）報導，儘管中國可能以數十萬軍隊的規模，穿越狹窄的台灣海峽來到台灣，卻將面臨台灣島西岸僅有少數幾個可能登陸的海灘情況，即使部隊完成搶灘，也得長途跋涉通過西部大片泥灘及山脈後，才能抵達首都台北。這一切都還不包括台灣將發動的激烈抵抗。

台灣前國防部發言人陳中吉在5月檢視國軍大規模反入侵訓練的「漢光演習」期間表示，台灣知道自己必須時時「備戰就緒。」

「當然，我們不想要戰爭，但惟有獲得自己的力量，我們才能保衛自己」，陳中吉表示，「如果中國想對我們採取任何行動，就必須考慮付出痛苦的代價。」

報導指出，儘管中國和台灣軍力差距懸殊，中國近年在習近平的帶領下，以前所未有的速度進行軍隊現代化，目的除了恫嚇台灣的獨立行動外，也希望在針對台灣採取的軍事行動上能有更多選擇，且須防範潛在第三方軍事介入。不過，根據CNN所取得的中國內部軍事研究顯示，解放軍認為對台灣的入侵極為困難。

美國智庫2049計劃研究員（Project 2049 Institute）伊斯頓（Ian Easton）便表示，台灣擁有一支專業的軍隊，且核心人才是受過美國專業訓練的專家，且台灣的整體國防戰略，包括戰爭計劃，都是以擊敗解放軍入侵為主要目的而設計。此外，台灣還擁有「高度防禦」的地形。伊斯頓曾在他的書中描述，入侵台灣將是「中國軍隊面臨的最艱難且最血腥的任務。」

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究學院（S. Rajaratnam School of International Studies）研究員高瑞連（Koh Swee Lean Collin）也表示，即使中國完成入侵台灣的任務，接管台灣也將產生「巨大的政治後果。」

鄰國將視中國為使用武力的「壞人」，高瑞連指出， 中國入侵台灣勢必會疏遠地區合作夥伴，而中國多年來一直努力建立的善意也將消失殆盡。他還認為，這將使中國與美國發生衝突。

中國還得考慮到美國是否會出兵保衛台灣，伊斯頓認為，以目前情況看來，中國若入侵台灣，美國可能會介入，目的是保護美國在台灣的投資，此外，也讓該地區現正面臨中國在東海及南海擴大影響力的美國盟友放心。