公視紀錄片我們在這裡生活 跨國遷移者生命故事

公共電視自製「我們在這裡生活」4K系列紀錄片，今天在府中15新北市紀錄片放映院全國首映，片中記錄4名「台灣－越南」跨國遷移者的生活，以人為本拍出動人的故事與溫度。

「我們在這裡生活」由知名電影導演林靖傑擔任監製，資深社運工作者顧玉玲與郭明珠分別擔任策劃、企劃，許卉林擔任製作人，並由陳怡分執導。

林靖傑表示，為有別於現有的東南亞移工與配偶題材作品，本片特別邀請「我們」、「回家」兩本極具份量的國際移工報導文學家顧玉玲合作拍攝，透過顧玉玲與郭明珠累積30年的勞工運動經驗，讓拍攝時能以人為本拍出動人的故事與溫度，並掌握「勞動、漂流、家與自我實現」四者的密切關係。

公共電視表示，片中共有4名「台灣—越南」跨國遷移者，包括移工、婚配、新二代等角色，由黃金線、阮氏芳、蔡定邦與阿問，以受訪方式呈現分享他們各自的人生故事。台越混血的新二代蔡定邦打工自學，受侯孝賢導演的「悲情城市」啟發，懷抱電影導演的夢想，蔡定邦說，他為了完成電影夢，在輔大旁聽電影相關課程，未來希望能在台灣、越南尋找相關工作機會。

來自北越的阮氏芳（小芳）和來自南越的黃金線，在台灣結婚生子，黃金線透過婚姻仲介遠嫁到台灣，阮氏芳則從移工轉換成新住民，並堅持保留國籍與傳承越南文化給下一代。曾在台灣幫傭的阿問，借錢也要讓兒子文山、文進到台灣工作，見識外面的世界。

新北市政府文化局局長蔡佳芬表示，根據內政部統計，新住民取得本國國籍及身分證人口超過65萬人，是台灣第2大族群，其中新北市新住民及子女有14萬餘人，高居全國之冠，已和我們的生活密不可分。

公共電視總經理曹文傑表示，台灣是移民社會，過去有唐山過台灣、國民政府來台，現今有城鄉之間、東南西北的遷徙流動，而20多年來東南亞移民移工飄洋過海來台灣，也是循著同樣的歷史軌跡，不斷吸納新的元素，變成「我們」的，就是台灣精神。

公視4K新南向紀錄片「我們在這裡生活」將於6月27日晚上10時於公共電視播出，「公視+」OTT影音平台同步上架，府中15也於8月6日舉辦免費放映。更多資訊請查詢府中15新北市紀錄片放映院官網查詢。