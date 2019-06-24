楊憲宏撰文~習近平正在告訴大家：「中共有多野蠻」

(台灣英文新聞/政治組 綜合整理) 網路媒體《放言》今(24)日刊出資深媒體人楊憲宏的文章，標題為「民進黨會錯過自找救贖的機會嗎？」

楊憲宏在文中指出，近期香港百萬人上街，是官逼民反的典型。一國兩制已是徹底自毀，而一國一制也無可能。香港與中共之間已無任何可能和平相處，香港戒嚴迫在眼前。要不是美國川普政府出手相救，中共早就動手了。

當林鄭月娥不肯更正她定調暴亂，就是要以「動亂」之名，引人民解放軍來清場。美國的聲明發揮了作用，川普總統要習近平不要逃避，到G20來談，就是要用國際壓力讓大家共同譴責中共。

不過習近平去找北韓來威脅日本與南韓，若G20大阪會議期間，金三胖發射個什麼東西來轉移話題，香港變局就成了另一回事。楊憲宏說，習近平正在告訴大家中共的「造亂能力」，也在告訴大家，中共有多野蠻。

香港人兩百萬人上街，只有一個意義，特別是年輕人，他們已經知道，退此一步已無死所，一旦中共軍隊進來，香港就是戒嚴地區，香港人將不得翻身。唯有獨立一條路可走，否則中共的野蠻一定活埋香港的文明。

楊憲宏認說，香港人從來就沒這麼絕望過。但台灣的政治人物似乎沒看出來？！

事實上，這種局勢蔡英文總統應該要召開國家安全會議，討論因應之道，特別是六月底28日與29日大阪的G20會議，到底會有怎樣的結果，台灣在這個時機點，要有什麼樣的計劃，很遺憾的是，蔡政府只有說說，沒動作。

楊憲宏認為台灣現在最該採取的動作是，迅速通過難民法與兩岸人民關係條例17條修正案。如此一來港澳條例中的一些救援方案，才會有足夠的力道，台灣能以政治庇護的法律依據開始接納香港受迫害的年輕人，還有準備移民到台灣的香港民眾。

這些國際重視的救援行動，都是過去民進黨在野時不斷力挺的正義，現在執政了，卻是冷處理。

他也提到，最近一些資深民進黨員紛紛退黨，原因都是民進黨已失去理想。楊憲宏認為這對未來總統大選一定會產生巨大影響，成為民進黨創黨以來最大危機。

香港的變局是另外一面鏡子，所映照的是民進黨到底還有沒有原來的正義與價值，到今天為止，民進黨真的只剩一張嘴了，成了「話語的巨人、行動的侏儒」。 哀莫大於心死，這是很多人自初選結果公佈以來的悲嘆。而香港變局是民進黨找回自己，以及抓住救贖的唯一機會，看樣子好像也是擦身而過了。

原文連結: 【homerun！】民進黨會錯過自找救贖的機會嗎？