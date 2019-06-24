薪傳歌仔戲劇團歡慶30歲　先民追夢故事「夢斷黑水溝」台北、台中巡演

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）台灣國寶廖瓊枝成立的薪傳歌仔戲劇團已邁入30週年，推出先民追夢故事「夢斷黑水溝」巡演，將於7月台灣戲曲中心以及8月台中歌劇院登場。

歌仔戲人間國寶級大師廖瓊枝，以台灣第一苦旦聞名，深耕歌仔戲文化超過一甲子，先後成立「薪傳歌仔戲劇團」及「財團法人廖瓊枝歌仔戲文教基金會」，不僅擁有深厚的底子，提攜後輩也不遺餘力，更力促歌仔戲名揚國際。

今（2019）年適逢薪傳劇團30週年年慶，基金會20週年，今（24）日宣布「夢斷黑水溝」台灣巡演場次，並於台灣戲曲中心舉辦記者會，文化部部長鄭麗君，行政院文化獎得主「歌仔戲天后」唐美雲也出席。

廖瓊枝致詞時表示，基金會致力提攜後輩，發展台灣與中國的交流，並感謝台下的唐美雲，大家一起互相鼓勵打拼，也一起發揚台灣歌仔戲，希望能代代相傳，並呼籲政府各單位要做推手。

廖瓊枝透露，薪傳劇團的團長將找第一大弟子張孟逸接棒，她個性好又會教學，現在薪傳劇團的事物也交給新一代的年輕人處理。

鄭麗君表示，歌仔戲來自生活結合多方藝術，與時俱進深受大眾喜愛，尤其廖瓊枝老師投入歌仔戲超過一甲子，堅持傳統演出風格，加上個人風格讓歌仔戲更細緻，並搭配科技表演更有特色，在國際上更被譽為「東方最美的詠嘆調」。

鄭麗君強調，這次接棒傳承的不只是歌仔戲，傳「新」也是傳「心」。

鄭麗君透露，傳統藝術是台灣文化重要根基，文資局撥出的預算將成長三倍，「台灣傳統劇團開枝散葉」計畫的預算也倍增，並保證預算不會減少，只會增加，希望替未來打下更好的基礎。

唐美雲說明，現在的歌仔戲已非往席風光，感謝廖瓊枝「阿姑」鼓勵她成立劇團，替爸爸做點事情，然而成立劇團事小，真正困難的地方是找贊助及場地，等她成立劇團後才發現是跳進一個無底洞，面臨許多考驗跟挑戰，唯一能做的就是不斷成長。

唐美雲提及，在「阿姑」的啟發下，她也考慮將行政院文化獎獎金拿來成立基金會，追隨「阿姑」腳步！讓歌仔戲代代相傳，並希望能改變歌仔戲，不再只是廟口娛樂觀賞，讓歌仔戲更具有藝術性，跟國際接軌，也讓更多人喜歡歌仔戲文化。

「夢斷黑水溝」由廖瓊枝擔任藝術總監，傳藝金曲獎最年度佳演員張孟逸、及最佳表演新秀獎得主古翊汎領銜主演，高雄漫畫家童錦茂以本土故事編創劇本，描述威權體制下，從唐山移民來台尋找世外桃源的追夢歷程，並加入許多台灣俚語，將在7月27日及28日台灣戲曲中心，跟8月3日及4日台中歌劇院上演，更多詳情請前往官網查詢。