家樂福拋售中國80%股份 逐步退出中國市場

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)隨著消費者購物習慣的改變與手機的普及化，法商家樂福23日宣布，將中國80%的業務出售給中國零售業者蘇寧易購。

法新社報導，由於外資零售業在中國所面臨的競爭非常激烈，法國知名零售商家樂福(Carrefour)於23日新聞稿中表示，其80%的中國業務將以6.2億歐元、48億人民幣（台幣約216億元）的價格出售給當地零售業者「蘇寧易購（Suning.com）」，家樂福只會保留20%股份與7席董事會當中的2席。

另外，雙方的協議中包括法商家樂福在未來四年內得以拋售剩餘20%股份，意指此外資將逐步全面退出中國市場。其新聞稿指出，「中國市場正面臨智慧零售的加速與消費者行為改變而出現重整，更促使併購開始。」

TechNews引述「深圳證交所」聲明指出，蘇寧易購與家樂福已簽署了收購協議，並已獲家樂福董事會批准，目前正等待中國監管機構審核，預計在年底前完成。

家樂福自1995年進入中國市場，擁有210家大型超市和24家便利購商店，2018年的銷售額為36億歐元，較2017年下滑近10%。

據家樂福新聞稿，蘇寧易購是中國最大的零售業者，在超過700座城市擁有逾8,881家商店，是該國第三大電商平台。