籲黨內團結　卓榮泰：2020大選決定我們與中國的距離

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）距離2020年總統大選之日僅剩約200天，民主進步黨主席卓榮泰今（24）日凌晨透過臉書喊話，希望黨內團結整合才能贏得大選，明年的選舉「將決定我們與中國的距離。」

卓榮泰表示，民進黨經過民主程序產生總統候選人，總統蔡英文要擔負起連任的責任，黨內需要需整合力量，團結社會認同，加強組織動員，帶動立委選情，才能贏得大選，保衛國家，「我們要告訴全世界，在中國的中華人民共和國是中國，在台灣的中華民國是台灣！」

卓榮泰指出，他已代表黨向蔡總統承諾，總統每天必須面對繁忙的國政，所以黨會是「最堅實的後盾」，會扛起最困難的工作，走向選戰的第一線。未來的200天，總統、所有立委候選人、全體黨務人員，以及前行政院長賴清德一定是會整個台灣南北奔波、東奔西跑，不過他相信「喘口氣不會有越不過的高山，真團結不會有打不贏的選戰！」

卓榮泰提及，民進黨與中國共產黨沒有歷史上的血海深仇，對中國也不存在任何敵意，但是中國始終漠視人權，並處處打壓台灣，且不放棄武力犯台，造成台灣人民反感，增加雙方互動的障礙。

「到底要如何搭建雙邊和平穩定的互動關係，全繫乎中國領導人一念之間」，卓榮泰表示，若是中國北京政府能夠採取和平友善的態度，雙方人民就可以更熱絡往來，經濟互助成長，在國際社會形成盟友夥伴，相互支援。

卓榮泰也批評高雄市長韓國瑜的「貨出去、人進來、發大財」，說穿了就是「貨出去中國、中國人進來、中國發大財」，是一廂情願地把台灣推往中國「一面倒」，「當我們不捨香港人民正在肉身奮戰『反送中』時，我們自己的命運，將來會不會也被中國主導？」

卓榮泰強調，民進黨長久以來皆努力維護台灣主權，他形容明年的選舉「將決定我們與中國的距離」，全台灣人民將在投票所內決定自己的總統、自己的國會議員，以及自己的未來，「我們必須扭轉情勢，改正錯誤，讓全世界再次認清台灣真正的民意。」