32名卸任港府高官議員連署　促撤回修例等三大訴求

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）32名卸任港府高官、立法局議員23日參與連署，提出三訴求，要求香港特區政府立即撤回逃犯條例修正案、收回把612抗爭定性為「暴動」的說法，並成立獨立調查委員會，全面調查政府處理修例的一切事情。

綜合港媒報導，繼本月中27名卸任港府高官、立法局議員連署要求政府撤回草案後，昨日他們再向林鄭月娥發出聯署信，參與聯署共32人，包括：香港前政務司長陳方安生、前保安司黎慶寧、香港前憲制事務司施祖祥、前經濟司布簡瓊（Elizabeth Bosher）、前立法局主席黃宏發、前立法局首席非官守議員李鵬飛等，新增5人包括社聯前行政總裁方敏生、前議員鄭家富等。

聯署書指出，暫緩不等於撤回法案，雖然政府稱沒有繼續修例的計畫，且修正案到2020年7月立法會會期終結時也會失效，但這段期間仍會造成不穩定性，堅拒撤回也會加重各界疑心。

針對港警612抗爭期間向示威者擲磚頭事件，引發許多家長不滿，他們於20日在港府前舉牌抗議。（圖／美聯社）

此外，612抗爭有關警方使用不必要武力，以及有示威者向警方擲磚頭的作法，一切都必須公開、公正查明，以消除彼此的不信任，因此，促請當局盡快成立由具公信力人士組成的獨立調查委員會，全面調查政府處理修例的一切事情，不單局限於警民衝突。

最後，聯署書提到，根據香港「公安條例」，觸犯暴動罪的行為，是參與一場根據條例定義為暴動的集會，如果612抗爭被定性為「暴動」，所有參與者都將涉嫌犯暴動罪，相信不少人上街遊行與抗爭被定性為暴動有關。因此，香港特首及警務處長應接受民意，立即收回不合理的定性。

香港《明報》引述黎慶寧說法，香港當務之急是修補因近期事件觸發的社會撕裂，認為歷史顯示社會面對根深柢固的衝突時，真相及和解需並行，只有透過具公信力的組織，公正和全面徹查真相，社會傷口才可治癒，信任才得以重建。