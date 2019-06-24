〈時評〉政見的意義──看看川普，想想台灣

2020的大選已近在眼前，又是候選人政見滿天飛的時候了！

台灣自1996開始全民直選總統，至今也才經歷李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文等四位總統。拿出四人當初的競選政見加以檢視，不客氣講，不分政黨都不把政見當回事的尷尬情況，其實呼之欲出。直讓人疑惑：政見的意義是什麼？是用來相互區隔、爭取選民認同、上台後努力兌現的，還是吸引選票的工具而已，甚至於只是騙票的口號？

首先要闡明一個最最基本的概念：政見，是民主選民投票的重要判斷準則。當民代、選民都不把政見當回事時，政壇就無法避免出現劣幣驅逐良幣的現象，成為江湖術士大吹法螺的天堂樂園。

其次，沒有人保證總統一定成功連任，政見承諾當然以現任四年內可以開始兌現的為主！

它山之石，可以攻玉，且看看美國川普總統是如何兌現自己的政見承諾的？上任一年，川普已兌現炸毀伊斯蘭國（IS）、提名保守派戈蘇奇（Neil Gorsuch）接下保守派大法官史卡利亞（Antonin Scalia）的遺缺、首工作日退出跨太平洋夥伴協定（TPP）、取消巴黎氣候協定、調降企業稅、廢除並取代歐記健保、廢除法規、開放能源鑽探、結束邊界捉放執法、承認耶路撒冷為以色列首都（美國駐以色列大使館更於2018年5月14日正式遷至耶路撒冷）等十大政見承諾；就任20個月，已達成289項競選政見承諾。

薪水或捐到國土安全部（DHS）保護邊界安全，或捐助退伍軍人事務部、運輸部、國家公園管理局、教育部和衛生及公眾服務部，給國家酒精濫用和酒癮研究院，「不支領總統薪水」的競選承諾百分之百兌現！連看似瘋狂不可行的美墨邊境築牆300多公里，也於今年2月開工，預計明年9月蓋好蓋滿。

誠然，你／妳可以同意或反對、喜歡或討厭川普的政見承諾，但是，吾人要指出的是，川普勇於提出政見承諾，並盡心盡力讓政見承諾付諸實現的魄力，不正是責任政治的真諦與精神所在？

相對於台灣，美國這個龐然大物，要改革，政見承諾要付諸實現，步履之維艱、蹣跚可以想像。但是，美國川普總統行，為什麼台灣的馬英九總統、蔡英文總統不行？

號稱常常捐款的馬英九，常常把錢捐到自己設立掌控的相關基金會，錢從左口袋掏出、再放進右口袋，這是那門子的「捐贈」？「633（平均每年經濟成長率6%、失業率降至3%以下、年平均國民所得達3萬美元）」的政見承諾做不到，還只是能力的問題；「633做不到要捐半薪」的政見承諾也拒絕兌現，連品格都出問題。

蔡英文變來變去的一例一休、空雷無雨的司法改革、牛步化的轉型正義，都是在開政見的玩笑；執政遭民意選票大反撲，不是調整未接地氣的施政與沒有任何贏家的「改革」，而是怪罪民眾「趕不上改革的腳步」，這和謙卑、謙卑、再謙卑的承諾反差未免太大！

總而言之，當政見淪為只是吸引選票的工具與騙票的口號，政壇不成為騙子的溫床也難！

（作者為新竹教育大學退休副教授）