〈時評〉台灣移動支付停滯 觀光財白白溜走

南投日月潭許多商家日前抱怨，受到商家不能與中國手機支付對接，因而損失很多商機，觀光財看得到而吃不到，心中真的很不是滋味，要求政府能夠協助解決。

無現金支付已是一種現代化趨勢。一個國家的無現金支付程度越高，去這個國家旅行的遊客所顧慮的事情就越少。台灣積極在發展觀光產業及賺觀光財的同時，不禁要令人質疑，我們在軟硬體設備上，已經做好準備了嗎？

日月潭是眾多觀光客來台灣必遊的景點，尤其是來自中國的遊客，不管是旅行團或自由行，都一定會排定前該地旅遊。日前有一名在日月潭遊艇服務員工指出，很多包船遊客到了航程重要景點伊達邵村莊，下船最多只待10分鐘就回到船上。為何客人消費能力高，卻不消費？答案關鍵出在行動支付上，中國遊客習慣使用行動支付，但大部份店家無法與之對接，最後放棄消費。

眾所周知，蔡政府上台後全力貫徹新南向政策，18國來台免簽讓旅客三級跳，人數連續4年都破千萬人次，2018年來台旅客數1,106萬人次，再創外國旅客來台新高紀錄，但去年觀光收益新台幣3,749億元，卻較2015年來台人數首度破千萬的1,043萬人次，創4,589億元歷年最高觀光收益，銳減800億元。

來台旅客量成長，觀光收益卻連年減少，觀光相關產業及周邊產業，似乎感受不到有千萬觀光客來台的榮景，關鍵出在東南亞旅客雖然熱情，荷包深度還是差距甚遠。

據觀光局統計，2018年來台國際旅客共1,106萬人次，中國遊客僅269萬人次，比2017年減少3萬多人次，是6年來最低，但仍占去年全體入境人次的24.35%，高於新南向18國總和，也高於日本和南韓。據業者估計，去年在台花費最多的仍是中國旅客，估計約新台幣1,043億元，也是唯一消費破千億的大戶。

日本與中國、韓國間也有諸多民族情感糾結，但在賺觀光財上可是不遺餘力。日本觀光廳數據顯示，2018年訪日遊客為3,119萬人次，中國遊客最多佔838萬人，南韓居次753萬人，台灣遊客475萬人排名第3，接下來是香港220萬人，前4名共佔遊客全部70%。2018年外國遊客在日本消費4.5兆日圓（1.27兆台幣），中國遊客花費多達1.54兆日圓（4367億台幣），約佔消費總額1/3。南韓花費5,842億日圓（1,656億台幣），對日本人來說，如何從中國、韓國訪日人口中賺到觀光財最為重要。

中國支付寶、微信橫跨無現金支付領域，移動支付已經無孔不入。據統計，2018年支付寶用戶已達8.7億人，微信用戶更破10億人，中國遊客觀光財全世界都想賺。由日月潭商家抱怨賺不到陸客觀光財來看，觀光景點商家在金流方面都無法與世界潮流對接，更何況台灣極力推廣城鄉旅遊的商家，不知台灣是太小心、還是太落伍？或者是說政府做的真的不夠？政府得好好思量一下。