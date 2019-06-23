高雄登革熱疫情燒不完 群聚再增1人

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署公布，高雄今（23）日新確診1例本土登革熱病例，檢驗確認感染登革病毒第四型，群聚感染人數增至23人。

疾管署表示，高雄新確診1例本土登革熱病例，為三民區安吉里60多歲男性，近期無出國史，平時活動地以住家（三民區安吉里）為主，本月11日和14日曾前往金獅湖市場周邊(鼎中路和鼎金後路) ，21日曾至科工館北館周邊活動。

該個案6月22日出現發燒、頭痛、關節痛、背痛及骨頭痛等症狀就醫，當日經登革熱NS1快篩陽性通報，於今日檢驗確認感染登革病毒第四型。目前個案住院中，同住者無疑似症狀，依個案發病日及活動史研判為三民區群聚之次波感染者；該群聚迄今累計23人確診。

疾管署表示，依發病日及活動史初步判斷為三民區鼎金里群聚案之次波疫情，推測可能於三民區鼎金里金獅湖市場週邊社區感染，另不排除安吉里居住地已存有感染源之可能性。

今（2019）年截至目前國內累計24例本土登革熱病例，均居住高雄市，其中三民區群聚案累計23例（三民區21例、鳳山區及鼓山區各1例）、前鎮區1例。

疾管署提醒，因週末各地有局部降雨，應加強戶內外環境整頓與積水容器清除，避免養蚊為患。民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。