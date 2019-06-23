北投亞太飯店七月起推『夏日彩豔．繽紛假期』

北投亞太飯店搶攻親子市場，自七月起推出一系列『夏日彩艷．繽紛假期』住房專案，北投亞太飯店首次與關渡自然公園合作，推出『夏蛙狂想曲親子住房專案』，豪華客房(兩中床) NT$ 9,900+10%，提供綠漾餐廳活力早餐及下午茶，並享兩位6-11歲小朋友免加價優惠。本專案邀請大朋友、小朋友免費參加夏季限定的「夏蛙狂想曲」之旅，夏季期間限定僅有四場(7/5 , 7/12 ,8/9 ,8/23)，每場限額20位，額滿為止。四梯次指定日期限量訂房。因應暑假親子出遊，7月1日至8月31日期間，推出官網限定『孩享渡假」暑假親子住房專案，凡暑假期間於北投亞太飯店官網訂房，全面享有一位小朋友(6-11歲)免加價超值優惠。週六及週日前五間訂房貴賓，皆可享兩位免費參加「北投藍染趣親子DIY之旅」。

北投亞太飯店首次與關渡自然公園合作，推出『夏蛙狂想曲親子住房專案』，豪華客房(兩中床) NT$ 9,900+10%。夏天的夜晚，關渡自然公園裡熱鬧非凡，有一群夏蛙歌手正在園區裡開演唱會。北投亞太飯店邀請大朋友、小朋友來一趟夏季限定的「夏蛙狂想曲」之旅，跟著專業又風趣的『蛙蛙小組』，透過正確的接觸、認識，進一步愛上這群公園裡的小精靈。夏季期間獨家限定僅有四場(7/5 , 7/12 , 8/9 , 8/23)，每場限額20位，額滿為止。四梯次指定日期限量訂房額滿為止。遇雨仍可進行，如有豪大雨特報，活動暫停。「夏蛙狂想曲」之旅行程共兩個半小時，需步行約一個小時，兒童建議4歲以上需家長陪同參加，長者及孕婦請依自行身體狀況報名參加。並有貼心的接駁車服務往返飯店及關渡自然公園，行程內容豐富多元，包含製作DIY夏蛙環保手工皂以及暖身小遊戲，在關渡自然公園裡有專業的解說員，帶領大朋友小朋友夜訪青蛙的蹤跡，希望大家度過一個難忘的夏蛙生態之旅夜晚，本專案除了免費參加「夏蛙狂想曲」之旅，還可享兩位6-11歲小朋友免加價服務，同時還能品嚐綠漾餐廳活力早餐及下午茶。夏季新款下午茶繽紛多彩，師傅手工自製蛋糕，多款甜鹹點精緻美味。最大亮點為杏仁巧克力甜甜圈、什錦水果雪酪、松露起士法棍，口感令人驚豔。

孩子放暑假，就是享渡假，北投亞太飯店7月1日至8月31日推出官網限定『孩享渡假」暑假親子住房專案，官網訂房所有貴賓，全面享有一位小朋友(6-11歲)免加價超值優惠。並加贈有趣的藍染DIY體驗，週六及週日入住前五間房貴賓(依訂房序號)，每房皆可享有兩位免費參加「北投藍染趣親子DIY之旅」的優惠。官網訂房親子優惠好康大放送，北投亞太飯店是暑假絕對不能錯過的選擇。

北投亞太飯店與北投文化基金會合作，在夏季推出迷人的『北投藍染趣-藍色驚艷花紋DIY之旅』，7月1日至8月31日期間，每週六、日15:20~18:00，每人收費600元，( 房客優惠價NT500元 )三小時，體驗北投知名的藍染文化行程，需於活動前2天預約報名。北投溫泉藍染之旅從大自然擷取靈感與創意，共同編織一段藍色美夢，以實際動手染布的樂趣，體驗健康、慢活的韻味。跟隨北投亞太與專業藍染老師的腳步，自己親手設計獨一無二的「藍色驚艷花紋」。『北投藍染趣DIY之旅』行程豐富多元，搭配漫遊北投小徑至IG熱門打卡景點地熱谷，接著參與北投藍染趣DIY活動體驗，最後由接駁車貼心接回飯店。每場限額20位，額滿為止，人數不足10人改以「北投深度導覽行程」。藍染DIY活動行程三個小時，需步行15分鐘至地熱谷及藍染教室，兒童建議4歲以上需家長陪同參加，長者及孕婦請依自行身體狀況報名參加。

暑假期間樂活天地亦推出多項館內精彩活動，歡樂豐富Fun一夏，『手足球、漂浮球PK大賽』，七月至九月住房貴賓限定，房客可免費報名參加，參加者有機會獲得超值獎品。北投亞太飯店特地為入住的貴賓安排一場汗流浹背、淋漓痛快的漂浮球和手足球PK大賽，漂浮球為熱門的桌上球類運動，刺激有趣，與樂活天地的關主互動快速。手足球使用的是國際比賽專用規格的球檯，是目前最夯的娛樂活動，入住貴賓將可與樂活天地的關主，來一場痛快淋漓的刺激挑戰。本活動適合6歲以上年齡PK，採提前預約制，比賽開始後恕不接受報名。

此外，北投亞太飯店特別規畫下半年七月至十二月『夏季戲水自救，學習體驗課程』，推出了適合大人和小孩都能參加的水中自救課程，教導正確的自救方式以及預防溺水的方法。由樂活天地專業的泳訓人員領導，星期五、六、日早上8:30~10:00教導初階自救課程，星期五、日晚上19:00~20:30教導進階自救課程。初階自救課程的內容包含:自救教學、抽筋自解、水母漂、仰漂、立泳。進階自救課程的內容包含:自救教學、抽筋自解、水上藉物待援、蛙泳、基本仰泳。初階自救課程(1.5小時)，房客(八折優惠)收費:成人600 元/小孩400元;一般外客收費成人800元 /小孩600元。進階自救課程(1.5小時)，房客(八折優惠)收費:成人600元/小孩400元；成人800元 /小孩600元。報名對象6歲以上，10歲以下需家長陪同體驗課程，每15人開一班級，4人以上開課。請自備泳裝(貼身泳裝)、泳帽及泳鏡參加課程，請於上課前10分鐘到北投亞太飯店1樓樂活天地櫃檯報到。