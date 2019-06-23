暑假揪團啖美食 台南遠東飯店五星港點銅板價

暑假不僅是旅遊旺季，更是呼朋引伴聚餐樂享優惠的好時機！香格里拉台南遠東飯店醉月樓中餐廳，搶攻夏日餐飲市場，逆勢推出多款經典美味港式或滬式點心，7月1日至8月31日推出《夏季午間港點饗宴》，週一至週五午間時段全面五折優惠；週末假日七五折，最低折扣後59元起 (原價118元起)！在台南最高的景觀餐廳獨特的環狀外觀設計，坐擁360度環迴景致，將府城風光盡收眼底。

《夏季午間港點饗宴》囊括點心小品：花枝海鮮餅、蠔皇叉燒包、臘味蘿蔔糕、水晶雞冠餃、蘿蔔絲酥餅、淮揚螺絲捲、飛魚卵燒賣、紫米珍珠丸；以及各式人氣發燒品：上海小籠包、蛤蠣鮮燒賣、豉汁蒸鳳爪、葡式咖哩餃、三色海棠果、老薑糯米雞；特製點心的則有黃鮮蝦捲、鳳尾蝦餃皇、上海粢飯條、鮮蝦翡翠餃、鮭魚海鮮捲、培根焗白菜、巧克力柏金包。最後千萬別錯過絕味甜品，蓮蓉芝麻球、枸杞桂花糕、雪花椰子糕、港式香奶塔等，為您午間美食樂章，劃上完美驚嘆號！

主廚推薦的必點招牌：「上海小籠包」以精選食材悉心熬製十小時的內餡富含膠質，一口咬下，皮薄餡多、濃郁多汁；「韭黃鮮蝦捲」口感鮮彈甜美；由上海著名HOME’S私房菜主廚親傳的「上海粢飯條」選用台東池上越光米與圓糯米混搭，加入獨門配方炒香後香炸，外酥內Q；「翡翠帶子餃」則特別選用美國新鮮帶子入菜，鮮嫩可口。甜品方面則熱推手工繁複、造型討喜的「雪花椰子」與香氣滿溢的醉月樓招牌「枸杞桂花糕」等，為您午間美食樂章，劃上完美驚嘆號！「老薑糯米雞」講究地將糯米與白米製程，加入黑麻油將老薑片香氣滿溢。

暑假揪團啖美食，輕鬆以銅板價品嚐美食！香格里拉台南遠東國際大飯店醉月樓《夏季午間港點饗宴》7月1日至8月31日午間推出，週一至週五可享五折優惠，週六假日則享七五折。所有價格均須外加原價一成服務費，訂位專線 (06) 702 8856。飯店地址：台南市大學路西段89號。