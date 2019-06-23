館長、時力號招反親中媒體遊行　民眾不畏風雨遊行凱道響應

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）「反親中媒體」聚集不畏風雨民眾到場響應，發起人之一的館長呼籲大家站出來反對中國滲透。

「632反親中媒體大遊行」由時代力量立委黃國昌和「館長」陳之漢號召，已於今（23）日下午在台北凱達格蘭大道登場，許多民眾不畏風雨到場支持，甚至有苗栗鄉親自發性包一輛遊覽車北上響應。

總統蔡英文也在活動時，透過Line官方帳號表示，「反親中媒體大遊行」代表台灣社會對中國滲透台灣媒體的憂慮，相信能提高台灣社會的醒覺。

陳之漢稍早接受媒體聯訪時指出，今天舉辦活動是希望台灣人都應該站出來保護自己的國家，反對中國的滲透。

陳之漢強調，從現在開始我們應該要用最嚴格的方式檢視每個政治人物，不能一直說謊，他再度批評韓國瑜說謊要做高雄市長，結果現在卻想選總統。

被問及台灣夾在中國及美國兩國之間該如何應處，陳之漢表示，兩岸政策現在這樣很好，但像中天這種媒體都亂報造神，洗腦人民，他說「這種媒體就給我滾出台灣！」另外，他不願透露明年總統大選將支持誰，僅說「誰保護台灣就選誰。」

參與的民眾指出，近來看到太多假新聞，尤其某些媒體極力為高雄市長韓國瑜造神，讓人民觀感不佳，且從香港反送中行動深刻感悟中國對台灣的威脅已迫在眉睫，因此今天非站出來不可。

也有民眾認為，台灣媒體素質低落，近來又毫不隱諱的造神、淪中國傳聲筒，希望中央積極立法，遏止紅色媒體滲透。