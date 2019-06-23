全台秋行軍蟲共155例　農委會籲把握巡檢3大重點

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）台灣秋行軍蟲疫情自8日飛牛牧場首例確認以來，截至22日止統計，全台秋行軍蟲發生案例確認有155件，農委會防檢局呼籲農民，秋行軍蟲繁殖力強，應把握巡檢3個重點，做好防治管理工作。

「秋行軍蟲災害緊急應變小組」（簡稱應變小組）今（23）日指出，截至22日止統計，全台秋行軍蟲發生案例確認有155件，已執行銷毀76件，噴藥防治71件，合計147件。

由於秋行軍蟲繁殖力強，一個卵塊存有100-200顆卵，一隻雌成蟲能生下多達1,000顆卵，所以檢視摘除卵塊或幼蟲是防疫上很重要的工作。

目前秋行軍蟲僅在玉米植株發生，應變小組籲請農民加強田間巡檢，撿除卵塊幼蟲，巡檢時，隨身帶著垃圾袋，發現疑似卵塊、蟲體隨手摘除銷毀，

應變小組特別提醒，巡檢3個重點則包括：(一)目視葉片是否有被危害狀，尤其注意看心葉生長點及部位，再靠近檢視是否有蟲糞(二)巡視下位葉是否有卵塊，檢視葉片是否有被幼齡蟲啃食透明狀痕跡(三)成熟植株仔細查看玉米穗被鑽蛀孔洞及蟲糞，再撥開玉米穗詳細檢查。

此外，應變小組特別提醒蜂友，因為目前秋行軍蟲正值第二階段強制施藥期間，全國蜂友可透過防檢局網站資訊，避開管制施藥區域（管制區域均有座標位置），確保放蜂的安全。

最後，應變小組呼籲，秋行軍蟲防治施藥一定要依照專家指導施藥，做好防治管理工作，應能確保生產安全。不要隨意用藥，切勿聽信不實傳言。