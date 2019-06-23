震撼彈！游盈隆宣布退出民進黨　發表六項聲明

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台灣民意基金會董事長游盈隆拋出震撼彈！游盈隆宣布退出民進黨，並以六點聲明表達無奈以及不滿。

游盈隆於今（23）日個人臉書上發文指出，加入民進黨到今天共24年又115天。他將人生最精華的歲月奉獻給這個黨，無怨無悔。民進黨在野的時候他加入民進黨，當民進黨二次執政時，他選擇離開，瀟灑走一回，符合他做人的風格。

游盈隆表示，離開的理由勉強歸納起來有六點，其中包含他入黨初衷已實現。他說，加入民進黨的初衷，是為了早日終結國民黨一黨專政。如今台灣已經歷了三次政黨輪替執政，初衷已實現，應該可以心安理得地離開。

游盈隆說明，主政者只著墨在一般公共政策的制訂，不重視台灣命運共同體意識的打造、台灣認同的強化、台灣人尊嚴的提升、憲政體制的改造與重建、鞏固與深化民主、全面改善一般老百姓的生活。

游盈隆接著指出，民進黨重返執政本應大開大闔、大破大立，堅持大是大非，開創台灣歷史新局，造福全民。總統特赦權力的行使是其中重要的一環。但蔡英文總統基於各種站不住腳的理由，拒絕適時特赦陳前總統，讓台灣社會繼續陷入族群撕裂、藍綠不理性對立的舊時代，無法大步向前。

游盈隆強調，自2008年民進黨下台以來，在蔡英文主席八年領導下，民進黨優良的黨內民主傳統已漸漸消失，不但不分區立委提名全數由黨主席一人決定，連三十位票選中執委選舉也喬到同額選舉，剝奪全國黨代表的選舉權。黨內逐漸定於一尊，合議制已流於形式。

最後，游盈隆說，這次黨內總統初選，在蔡陣營堅持下，數度延遲初選時程，改變遊戲規則，破壞初選制度，甚至威脅沒收初選等等驚世駭俗的離譜行徑，在光天化日下徹底摧毀黨的民主價值與公信力。「賴清德是否真的輸了總統初選？」不但是一個巨大的謎團，也是一個無頭公案。

完整資訊請詳見游盈隆臉書。