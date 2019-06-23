就是要「吻」！前麥肯創意總監思念故母　台北收藏交易中心登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）台灣當代藝術家簡明正（Attilio Chien）甫獲紐約藝博會獎項，近日推出全新系列作品「就是要『吻』我」懷念已故母親，並拉近人與人間彼此的親密距離，於台北收藏交易中心展出至6月24日。

藝術家簡明正已於今（2019）年四月在美國紐約藝術博覽會榮獲「最佳創意藝術獎」，並在台北春季當代藝術展中獲得收藏家與人氣票選第一名，擊敗日本、韓國等出色藝術家脫穎而出，這次與台北收藏交易中心合辦，推出全新創作個展「就是要『吻』我」（以下簡稱吻我）。

「就是要『吻』我」已於昨（22）日正式開幕，簡明正表示，創作這次「吻我」系列，是對已故媽媽的懷念。他說，小時候媽媽總是喜歡把她理個大光頭，在他頭上一直親，對他而言，「親吻」是母親表達愛、以及給他力量的方法。

在當藝術家之前，簡明正原為麥肯廣告創意總監，在廣告界擁有25年的經驗，這讓他的作品充滿溫度以及故事，風格特別醒目，雖然風格被學術界批評過於商業化，但他依舊堅持走出自己的路。

簡明正表示，當初從事廣告業是為了要用忙碌的工作麻痺自己，藉此遺忘母親於他懷中過世的傷痛，如今，25年過去了，現在的他已經50歲，決定用創作紀念於51歲過世的母親。

簡明正透露，母親很時髦，這次其中一幅展出作品為結合奧黛麗赫本以及母親的形象繪製。其他作品則為他身邊的友人，或任何想被他畫的人，在畫的時候，他都會問對方親吻背後的故事，並記錄下來。

這次榮獲紐約藝術博覽會「最佳創意藝術獎」的作品「時間無法奪走的心」，為多媒材作品結合油畫、壓克力以及燈光，加上玻璃以及鏡面設計，藉此傳達玻璃後面那顆無限延伸的心，以及看見內心的自己。

簡明正表示展出後很印象深刻的是，有一對夫妻帶著小孩一同來看展，看完後媽媽特別跑來跟他說，因為要在作品前拍照，讓全家從頭到尾親個不停，也是頭一次跟老公親這麼多次，拉近了全家的距離。

此次，展出30件全新創作以及得獎作品，橫跨油畫、多媒材、裝置藝術等形式，部分作品將會於盧森堡、深圳以及巴黎羅浮宮展出，下一階段的計畫將從親吻相關的宗教儀式著手。

簡明正個展「就是要『吻』我」已於台北收藏交易中心登場，將展至24日晚間7點，更多詳情請前往臉書或官網查詢。



簡明正畫筆下的時髦母親，如同奧黛麗赫本般美麗（圖/台灣英文新聞）



「時間無法奪走的心」榮獲紐約藝術博覽會「最佳創意藝術獎」（圖/台灣英文新聞）



下一步計劃將以親吻有關宗教儀式進行，現場設計擲筊活動（圖/台灣英文新聞）