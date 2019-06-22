只因評論香港「反送中」　羅大佑名曲「皇后大道東」遭中國下架

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 香港「反送中」抗議持續之際，有網友發現，羅大佑作曲、林夕作詞的經典歌曲「皇后大道東」已被中國多個音樂平台下架，另一首歌曲「東方之珠」也被限制評論。

羅大佑15日在台北小巨蛋舉行演唱會，唱到「皇后大道東」時，曾對香港「逃犯條例」風波有感而發；他三度強調「有些事情真的不能那麼急」。

中央社引述新浪微博網友AlternativeNation19日發文並附上網頁截圖指出，目前在QQ音樂、網易雲音樂、酷狗音樂、蝦米音樂都找不到「皇后大道東」。這則貼文隔天也被刪除。

這名網友14日還發現，香港流行音樂團體達明一派的介紹條目，在中國豆瓣網站的音樂分類上已搜尋不到結果。今年(2019年)4月，曾表態支持佔中的達明一派，其多首歌曲在中國區Apple Music也被下架。

另外，這次反送中遊行，萬人齊唱Beyand樂團的「海闊天空」以及羅大佑另一首歌曲「東方之珠」，也遭QQ音樂網站下架，在蝦米音樂則是限制評論。

「皇后大道東」被視為1990年代的政治歌曲，表現出對當時尚未到來的1997香港主權移交，所產生的不確定感。

羅大佑曾在1991年香港電台節目「鏗鏘集」上說，音樂和政治一樣，都是表達自己意見的方式；「當大家都不敢表達自己，有一個人便會特別大聲，這個人就是專制者」。

作詞者林夕當時也曾表示，1997年主權移交後，香港或許不會有這樣自由的創作環境能寫這些題材，所以他要先寫出來。