Facebook推加密貨幣Libra　三大疑慮待克服

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）Facebook執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）於18日發表加密貨幣「Libra（暫譯天秤幣）」的構想，獲得Visa、Mastercard、Paypal等支付龍頭的支持及投資。然後，外界並非全然看好這個野心蓬勃的計畫。

照Libra的設計來看，似乎將能避開Bitcoin的缺點，如挖礦帶來的電力浪費、浮動價值等，且Facebook僅是掌握Libra的其中一個節點，並無法掌握整個加密貨幣系統。

不過，外界對於Libra仍有三大疑慮。

身分確認及安全機制

世界上有17億人口因為缺乏信用，被金融支付工具（如銀行帳戶、信用卡等）拒於門外，被迫只能使用現金交易，而祖克柏稱Libra將能改變這一點，讓「收發匯款就像傳照片一樣簡單」。

然而，通常會無法開啟銀行戶頭是因為無法提供有效的身分證明，Libra又要如何憑藉社群網路的帳號來確定用戶的真實身分？或者要判斷用戶的信用紀錄？如果欠缺良好的機制，而又可以低成本地轉匯款項，是否會大幅降低國際洗錢的門檻？

支付獨（寡）佔化

Facebook的共同創辦人之一克里斯休斯（Chris Hughes），昨（21）日便在《金融時報》（Financial Times）刊登一篇文章，道出他對加密貨幣的質疑。

文章中指出，Libra的低成本性及利便性可能會徹底顛覆傳統的金融系統，而將Facebook推上支付系統產業的頂端。原本掌握在政府提供的貨幣系統可能被削弱，作為現代經濟基礎骨幹的「支付」如此單純的行為，可能會集中於數個以Facebook為首的龍頭企業，令支付獨（寡）佔化，侵害到消費者的權利。

對Facebook的信任

經歷劍橋分析、個資外洩風波之後，消費者乃至政府是否還能信任Facebook，或許是個更加致命的問題。即便前兩者技術性的問題能獲得解決，為什麼這件事非得由Facebook來做不可？是否有更好的人選？

據Bloomberg報導，法國財務部長布魯諾勒梅爾（Bruno Le Maire）表示，Libra不該成為一個至高無上的支付系統；印度甚至考慮直接全面禁止加密貨幣；而不論是美國或歐盟，對包含Facebook在內的科技巨擘，都正研擬更加嚴格的法律。對於加密貨幣，政策制定者似乎都仍抱持相當敵意的態度。

祖克柏想推動「天秤計畫」，恐怕難一路順遂。