免費中文課助新住民融入社會 通過通譯培訓好感恩

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為打造幸福多元族群融合的城市，新竹市新住民與社區文化交流活動於今(22)日上午10點在新竹市新住民家庭服務中心熱鬧登場。

活動內容包括有關東國小班新住民學員指偶劇表演，外籍配偶關懷協會班新住民學員布袋戲表演，還有異國美食DIY交流體驗，結合在地食材，由新住民學員及現場貴賓共同體驗製作越南傳統甜湯代表多元族群文化融合，讓來自各個國家的新住民感受到臺灣的溫暖，使彼此的隔閡不再。

來自越南的阮小姐表示，已來台灣10幾年了，她說剛來台時，不太會說中文，對環境感到陌生，透過印尼朋友介紹，參加市政府生活適應能力課程及識字班後，覺得課程內容豐富實用，中文的聽說能力都大幅提升，讓她的家庭關係變得更為融洽，也結交了不少好朋友，現就讀國中二年級，並已通過通譯人員的培訓了。她深深感到市政府對於新住民朋友的用心及照顧。

民政處表示，新竹市政府今年辦理新住民生活適應輔導班課程內容豐富多元，含語文學習、醫療衛生保健常識、家庭親職教育、居停留法律常識、傳統戲曲劇場文化或烘焙點心示範觀摩教學、新竹歷史人文建築風貌、地方民俗風情及文化介紹、多元文化交流活動等等，全程免費並提供子女托育服務，歡迎有需要參加的新住民朋友逕向民政處洽詢。