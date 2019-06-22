嗆聲空襲伊朗卻喊卡　川普：不合比例原則

（台灣英文新聞 /李昱德 綜合外電報導）伊朗20日擊落一架美軍RQ-4 Global Hawk全球鷹無人偵察機後，雙方關係急遽惡化。川普曾誓言報復，表示美軍已經隨時準備好實施報復打擊。然而就在攻擊前10分鐘，美軍行動臨時喊卡，原因竟是不符「比例原則」。

川普週五接受NBC訪問時說，在被軍方告知該打擊會造成150人死亡後，他改變了主意，表示美軍隨時準備好出擊，更是全球最強的軍隊，但他並不需要急於現在報復。因為用150條人命換一架造價約1.3億美元無人機的損失，實在是不合比例。

根據《紐約時報》報導，一直到週四晚間7點前，美軍高層和外交人員仍確定將針對伊朗的雷達設施與防空飛彈進行攻擊，一名不願具名的資深官員指出，要執行攻擊的戰機和戰艦都已經就位，只要命令一下，就可以立刻行動，然而最後一刻傳來的命令，卻是叫他們按兵不動。

不過根據川普在NBC上的訪談，美軍並沒有派出戰機，攻擊時間更是故意設定在週五的凌晨，以避免對伊朗的平民甚至軍人造成傷亡。《美聯社》更是引述兩名伊朗官員表示，川普甚至透過阿曼向伊朗政府警告，美軍的報復攻擊已不可避免，伊朗政府發言人卻在報導發布後駁斥，表示並沒收到任何警告。

不過攻擊被臨時喊卡，其實是經歷了緊密的討論，該攻擊由五角大廈建議，不過部分美軍高層指出，報復行動可能會將美國與伊朗推向軍事衝突的邊緣，川普的團隊也陷入分歧。國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)和國安顧問波頓(John Bolton)都建議強硬的路線，國會的同黨領袖卻表示反對。

由於雙方的衝突似乎將一觸即發，聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)呼籲雙方冷靜，俄國總統普丁則說，如果雙方爆發戰爭，將會是一場「結果不可預料的災難」。