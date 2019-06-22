【快訊】違反聯合國禁令賣油給北韓　油商陳世憲跳樓身亡

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）油商陳世憲被控賣油給北韓，去年（2018年)1月被檢方傳喚獲交保不久，曾經服藥自殺獲救。他因為不滿資產遭凍結，一度揚言殺害法務部次長陳明堂全家，今(22)日驚傳他在高雄住處跳樓身亡，全案檢警調查中。

中央社報導，鹽埕警分局上午獲報前往採證調查，並報請檢察官相驗釐清死因。

鹽埕警分局指出，上午10時左右接獲民眾報案指轄區有民眾跳樓，員警趕到場發現一名男子倒地不起，經警消檢視已明顯死亡並未送醫。現場有民眾表示，男子疑似由陳屍地點的6樓住處跳下。

警方查出死者身分是陳世憲，隨後在其瀨南街住處起出一封疑似遺書，由於死者有案在身，警方同時通報高雄地檢署偵辦，並報請檢察官相驗釐清死因。

涉嫌租用香港籍貨船「方向永嘉」號，賣油給北韓的高雄商人陳世憲。去年1月被高雄地檢署查獲他涉嫌租用貨輪不實出口報關，在公海多次接駁油品賣給北韓，一審被依業務登載不實文書罪判拘役119日，得易科罰金，緩刑2年，全案二審理中。

陳世憲違反聯合國禁運賣油給北韓，成為台灣第一個遭《資恐防制法》制裁的對象，同時被依資恐防制法凍結資產，他一度揚言要殺害法務部次長陳明堂全家。

相關新聞

【史上首次】高雄男子陳世憲涉賣石油給北韓 法務部列制裁名單

涉違反聯合國公約賣油給北韓 高雄商人陳世憲遭起訴

珍惜生命，自殺不能解決問題。

若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。