加拿大禁魚翅貿易　20大工業國第一槍

（台灣英文新聞 /李昱德 綜合外電報導）亞洲外最大的魚翅進口國是誰呢？令人訝異的是，儘管從1994年開始就已經以法律禁止捕撈魚翅，加拿大對魚翅的需求仍居高不下，維持全球除亞洲地區外，魚翅進口量最大的國家。

為了保護數量日益稀少的鯊魚，加拿大政府在日前立法，完全禁止進口和出口魚翅（與鯊魚本體分離的魚鰭），成為第一個禁止進出口魚翅的20大工業國(G20)國家。

由於大約三分之一的魚翅源自於瀕危的鯊魚魚種，加上魚翅的取得方式，大多是從活生生的鯊魚身上切下魚鰭，並把剩下「沒有用」的部分，也就是鯊魚的本體，丟回海中，任他們自生自滅。保育人士批評，這種獲取魚翅的方式極不人道，不僅不符永續發展的原則，更會對全球鯊魚數量造成嚴重打擊。

事實上，不只是魚翅，鯊魚其實是全球最昂貴的海鮮食材之一，連其魚肉都被視為珍饈，光是2018年一年，加拿大就進口了14.8萬公斤的魚翅，聯合國則估計，每年大概有7300萬的鯊魚，因為其魚鰭被人類捕殺。

近幾年由於保育意識抬頭，鯊魚的生存也開始受到大眾的注目，就連吃魚翅傳統悠久的中國，對魚翅的需求都開始下降。自從2013年起，中國各級政府的敘餐也被禁止食用魚翅。

然而，在加拿大的中國移民社群中，對於禁令卻十分不以為然，認為這不過是政治考量，對鯊魚的實質保育卻沒什麼用。

一名具影響力的移民社群成員指出，雖然年輕人對魚翅的需求下降，政府的魚翅禁令對中國餐廳的影響應該很有限，如果真要保護鯊魚，後續包括打擊非法漁撈等作為，仍十分重要。