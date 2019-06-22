新住民7國語文課綱將實施 126冊教材2328教師嚴陣以待

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）教育部於108新課綱將新住民語文列入語文學習領域，並於108學年度開始實施。新住民語文課程以東南亞地區越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、菲律賓及馬來西亞等七國的官方語言及文化為學習內涵。

國民小學階段的學生依自身需求，選擇本土語文(閩南語、客家語、原住民族語)或新住民語文其中一項學習，每週上課1節。

國民中學則將新住民語文列為選修，依學生需求於彈性課程開設。高級中等學校得依學生需求與學校特色納入校訂課程第二外國語文。

108新課綱逐年實施，新住民語文課程開課對象為108學年度一年級新生(不限新住民子女)，讓孩子有機會學習新的語言，提升競爭力。

同時新住民語文在學校實施後，也能夠讓親師有機會理解多元文化，進而建立尊重、接納、欣賞的多元文化觀，營造更友善的氛圍，並藉以擴展孩子的國際視野，提升未來競爭力。

為做好108學年度開課準備，教育部國教署推動各項配套措施，包括已於全國培訓2,328位教學師資；編撰完成七國語文學習教材共計126冊；確保偏鄉學生選習課程，與國立中央大學及資策會共同合作開設遠距直播課程，滿足開課需求。於各縣市推動新住民語文課程前導學校示範教學及開設七國語文課程等，以協助108學年度學校順利實施新住民語文課程。