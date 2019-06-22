新住民穿傳統服飾介紹母國美食 促文化交流與融合

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）新北市近年積極推動學校自立午餐廚房，武林國小自立午餐從6月開始試營運，新北市長侯友宜6月20日到校幫學童打菜，陪小朋友吃營養午餐，該校幼兒班越南籍家長特別穿上傳統服飾，為大家介紹越式炒河粉等家鄉美食。

新北市長侯友宜表示，新住民等異國美食豐富學校營養午餐，也讓學生從餐桌上學習異國禮俗內涵，促進交流融合及多元台灣文化。

教育局推動的「營養午餐美熱地─美味、熱騰騰、在地食材」計畫，在學校的營養午餐推出「異國美食餐」。侯友宜表示，異國美食不僅可豐富校園營養午餐，也讓學生從餐桌上學習包容、尊重、關懷異國文化，是很棒的國際教育。

此外，新北市目前有94座自立廚房，三年內將再新建11座，媒合11所學校，讓市轄55%的學校能享用自立餐廚所烹煮的健康美味營養午餐。

4+1安心蔬菜再升級！侯市長說，從6月17日起，新北市推動多年的「4+1安心蔬菜計畫」也正式升級，除維持每週1日有機蔬菜，其它4日的吉園圃蔬菜升級為產銷履歷蔬菜。

教育局表示，武林國小自立午餐廚房工程於民國107年底完工，為順利在108學年度供餐，武林國小與協力廠商從6月試營運，預計今年暑假過後，新學年度開學正式啟用，也將供應鄰近三多國中學生食用。