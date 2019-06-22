傳承日式工法　台日專家合作修復高雄逍遙園

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）日本文物修復專家應邀來台，與台籍匠師交流修復技術，結合兩地工法特色，共同修復高雄的日治時期建築逍遙園，並於17至21日間開放一般民眾參觀工地。

根據高雄市文化局資料，逍遙園原建於1939年，為日本真宗西本願寺第22代法主大谷光瑞在台灣的別墅。戰後，因年久失修而外貌逐漸破敗，不起眼地隱沒在不斷擴張的城市之中。

2010年，逍遙園登錄為歷史建築文化資產，中央及地方政府更挹注經費，在2017年八月起開始進行修復工程。

高雄市文化局表示，250坪大的逍遙園是高雄規模最浩大、過程最複雜的修復工程。

高雄大學建築系教授陳啟仁則表示，該建築工法獨特，多為台灣罕見的日本傳統工法，建材則有台灣本地的、也有日本遠渡而來的，修復過程可以說是「一邊研究、一邊修復」，富有趣味及珍貴的研究價值。

日籍職人荒木孝行、兒島真介及森博孝等人，應邀來台示範傳統日式工法，包含左官工事（日式洋灰壁工法）、柿葺（日式屋頂工法）及網代天井（木造編織天井藝術）等，供台籍文資修復專家觀摩學習。

修復技術總顧問的日籍建築師菅澤茂則表示， 6年前他第一次看到逍遙園的時候，還是一棟連屋頂都沒有、堆滿垃圾的破舊房舍。台日雙方匠師如今合作展開修復工程，彷彿回到70年前台日職人一同將逍遙園建起的時候，對他來說是相當感動的體驗。

17日到21日間，文化局舉辦連續5天的「公民參與工地導覽」，計75個名額，據說一開放預約就馬上被搶光了。

目前，文化局預計將在明年年底竣工，讓我們期待逍遙園能盡快恢復它的昔日光采吧。