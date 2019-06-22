拒絕紅色媒體　「館長」坦言恐在直播界「被消失」

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 擁有百萬粉絲的網紅直播主「館長」陳之漢，明天(23日)將與時代力量立委黃國昌舉行「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行，卻遭到各式各樣的壓力。

館長昨(21)日在直播中語重心長地說，因為舉辦這個遊行，不斷有廠商取消合作或退贊助。更預告接下來他有可能會從直播平台「被消失」，無奈感嘆：「我做錯了什麼？」

他過去曾說：「我為了台灣人失去了幾個億。」昨他在直播當中再度強調「中共的力量真的很大」，幾乎所有唱片公司都不願授權讓他們使用明天活動中打算用的音樂，理由是「怕影響中國市場」「不想得罪中國」。

現年40歲的館長說：

「我是台灣人，錢很重要，但我們的國家卻不重要，我們台灣竟然有這麼多商人，因為擔心得罪中國，放話取消合作。」

館長認為他所作的一切都只基於一個觀念，「就是值不值」，而他認為就算被為難，但為了台灣就是值得。強調如果還有機會， 6/23之後會向大家詳細說明。

他說要感謝打壓他的人，讓他實現小時候的夢想，「讓我有機會當英雄」。他說，他的犧牲可能勝過某些政客。

館長坦言，收到這些揚言打壓的訊息，的確吃也吃不好、睡也睡不飽​​​​​​​。不過想封殺他的人，「請便」，想撤工商廣告的人 ，「請離開」 。

最後他說：

「身為台灣人我深感驕傲，希望我受的壓力和損失的金錢，可以讓台灣人徹底看見，活在自由民主的國家有多重要。」

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(館長的最後一次直播? 館長:身為台灣人，深感驕傲! 來聽館長怎麼說~)