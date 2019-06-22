新二代熱愛運動奪總統教育獎 感謝母親養育栽培

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）在馬祖長大的王明亮，目前就讀國立臺灣體育運動大學技擊系四年級，其母親從中國嫁來臺灣後，原本一家人過著幸福美滿的生活，不幸在其國中時期父親過世，母親靠著勞力在學校餐廳工作拉拔兄弟倆長大成人。

王明亮從小看著母親為著家中生計打拼，生活雖然艱辛，卻仍省吃儉用將最好的留給孩子，於是立下志願精進運動才能，靠著對角力運動項目的興趣，不斷的努力練習，在比賽中獲得名次與獎金用來幫家裡減輕負擔。

2018年亞洲運動會獲選為中華臺北代表團角力運動選手，在印尼雅加達的比賽中全力以赴，獲得殊榮，今年在學校老師的鼓勵之下，參加了總統教育獎的徵選，經過一番競爭獲得該獎，在獲獎的那一刻，他表示只想要馬上飛回馬祖，將獎項獻給母親，感謝母親二十多年來的養育與栽培，因為有母親不辭辛勞的犧牲奉獻，才有今日運動場上意氣風發亮眼的表現。

王明亮預計在今年暑假返回自己的母校馬祖高中擔任實習教師，未來更希望正式成為體育老師，將自己多次擔任國家代表隊的經驗以及一路走來在練習與比賽的心得收穫，帶回馬祖回饋學弟妹，讓未來的馬祖，未來更希望正式成為體育老師能夠栽培出更好的體育人才，一起為國爭光。

移民署臺中市第一服務站主任周佑仁表示，目前內政部移民署與中華電信公司合作舉辦免費平版借用服務，只要是新住民都可以提出申請，希望透過更多的資源協助及新住民二代培力計畫，讓更多的新移民子女被發掘，尋找出下一個明日之星。