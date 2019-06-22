曾告習近平反人道罪　菲律賓前外長遭拒絕入境香港

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）昨（21）日，菲律賓前外長羅薩里奧（Albert del Rosario）飛抵香港，香港入境處將他扣查6小時後拒絕其入境，疑與羅薩里奧曾上國際法院起訴習近平有關。

羅薩里奧昨日上午飛抵香港，準備出席第一太平的董事和股東大會，卻被香港入境處帶到一個房間拘留達6個小時。入境處後拒絕其入境，並將他遣返回馬尼拉。羅薩里奧向美聯社表示，入境處稱他涉及一宗「個案」，但自始自終並未明確說明是什麼案件。

羅薩里奧嚴厲批評該事件是對他的「騷擾（harassment）」，並指香港入境處違反《維也納公約》。「我不斷提醒他們，我拿的是外交護照，根據《維也納公約》，他們無權拘留我。」

羅薩里奧曾多次發表撻伐中國的言論，在抵港前一日，才針對中國撞沉菲國漁船一事批評中國「不可信任」。羅薩里奧認為他會遭香港遣返，是由於中國的施壓。

上個月21日，菲律賓前監察專員莫拉萊斯（Conchita Carpio-Morales）也在和家人入境香港時，遭扣查3個小時，並一度遭拒絕入境。入境處最終雖准許其入境，她和家人卻選擇折返菲律賓。

今年3月，羅薩里奧及莫拉萊斯曾上國際刑事法院（ICC），起訴習近平、王毅及駐菲律賓大使趙鑒華等人，在南海廣建人工島，導致島礁環境受到嚴重破壞，威脅到周邊國家的糧食及能源安全，觸犯反人道罪。