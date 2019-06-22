民進黨總統初選淪打手：「天子對君子的霸凌」

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）民進黨黨內總統初選落幕，總統蔡英文出線。然而，許多民進黨支持者對於蔡這突然「髮夾彎」反殺的民調初選結果仍然不能接受，直言「這是台灣民調史上最黑暗的一天」，並表示蔡英文與賴清德的競爭乃是一場「天子對君子的霸凌」。

根據《民報》昨日刊登的一篇專文，作者對於民進黨辦理初選以來，黨內的情況進行總結，賴清德尊重民主制度，主張的「君子之爭」，盼望初選勝利後整合民進黨進而打贏總統大選。

但民進黨中執會片面更改初選辦法，遭到許多人詬病民進黨這是踐踏民主制度及原則，枉顧賴清德當初的高民調與對民進黨制度的信心，讓民進黨初選淪為「天子打手」，也使民眾對民進黨的信心越來越低。

賴清德在初選期間，雖然試圖阻止對方更改初選規則，並提出「那只有他勝韓、韓勝蔡他才代表民進黨」方案，以維持黨內同志的和諧，卻仍宣告失敗。台灣法律界向賴清德提出建言，表示「若單方面修改規則有違法的問題」，也被賴清德回絕，表示不願意傷害民進黨。

筆者在文末提到，「若想維護台灣的民主價值台派斷不能再繼續含淚投票。台派過去一向有崇高的理想，但是欠缺政治實力，到頭來為人作嫁。」，並表示，他曾耳聞台派有成立新政黨的規劃，倘若台派能搶下部分立委席次，扮演少數關鍵的角色，就能形成新勢力支持民主理想，盼同志們繼續努力。