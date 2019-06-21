長榮罷工勞資大戰？王國材：心平氣和解決，和平落幕

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）交通部次長王國材籲長榮勞資雙方應心平氣和，尋求和平的解決辦法。他表示，旅客都已簽轉、改期或取消處理，桃園機場的狀況看起來也很良好。

中央社報導，長榮空服員罷工進入第二天，交通部次長王國材今（21）日呼籲勞資雙方能心平氣和，「最重要是怎麼和平落幕」，不是互相告來告去，也不需要攻擊、提告，而是處理歧見。

王國材下午到桃園機場巡視罷工事件後的機場各項應變措施，同時向行程受到影響的旅客致意。

針對長榮航空對於工會所提勞工董事部分，依法不屬於調解事項，提出「非法罷工告訴」，王國材受訪時表示，建議在這個節骨眼，大家心平氣和，因為都是一家人，最重要是趕快處理掉勞資爭議。

至於「勞工董事」項目，王國材說，勞工董事是否能列為勞資談判項目，過去在桃園市政府勞動局協商時已經討論過，其實目前最重要的「怎麼和平落幕」，而不是互相告來告去，造成旅客不便，大家都是一家人，實在不需要攻擊、提告，而是找出歧見來處理。

王國材晚間召開應變中心會議後受訪表示，會議主要是討論確定長榮航的運能及機場狀況。

王國材表示，雖然明天運能只有37%，但其他旅客都已簽轉、改期或取消處理，桃園機場的狀況看起來也很良好，今天起因為有事先通知，也不會有旅客撲空的狀況。

受影響的旅行團部分，王國材說，根據統計，今天受影響的旅行團共115團，人數2622人，由於觀光局與旅行社的處理之下，因此在國外也沒有滯留機場的情形，都有安排好食宿。

王國材指出，機場停機位部分也都足夠，有63個停機位可供長榮航空停放飛機。