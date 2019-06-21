青年創新潛力無窮　創業傑出獎獲企業贊助百萬

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）科技部及國研院舉辦的「創新創業激勵計畫」共有4組團隊榮獲「創業傑出獎」，得到企業贊助100萬元創業基金及科技部提供的100萬元獎勵金。

中央社報導，邁入第七年的「創新創業激勵計畫」已辦理過13個梯次，一直為年輕學子打造一個得以實現創業夢想的舞台，讓企業與創投天使看見青年與創新技術的無窮潛力。今年第一梯次共126組團隊報名參與徵件，於第一階段篩選出40組優秀的新創團隊，在第一次評選後成為20強。

國研院表示，歷經6個月商業模式調校，最終只有15組新創團隊進入最後決選，再由業師針對市場趨勢及議題內容進行評估，選出「創業傑出獎」得主，包括「豐康微流體IVD R.E.D.」、「MedFluid」、「The CEOs」及「天氣即時預報」等4組團隊獲得這項殊榮。

科技部次長許有進表示，「創新創業激勵計畫」推動至今，共協助520組青創團隊、成立了163家公司、培育2726位青年創業種子，更帶動民間投入超過25.2億元的創業資金，各種豐碩成果都將是台灣未來拓展創新型產業和帶領知識經濟發展的重要基石。他勉勵團隊面對環境不好等考驗時，可視為人生難得的機會，要堅持理念，發揮潛能去改變環境。

「創新創業激勵計畫」榮譽教務長、智榮基金會董事長施振榮指出，創業要追求未來性，他鼓勵年輕學子積極加入創新創業的行列，攜手提升台灣產品與技術的競爭力，為台灣的經濟與社會創造更多附加價值。