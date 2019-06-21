米其林三星頤宮中餐廳 重現料理經典風華

君品酒店頤宮中餐廳自開幕以來，相繼邀請海外各地具特色的餐飲店家來台交流，帶給台灣消費者國際化的美食饗宴。由於頤宮提供多元豐富的粵菜料理，因此，君品專業餐飲團隊前往擁有「粵菜之源」美譽的廣東順德（古稱鳳城）尋訪老味道，並與飲食作家陳靜宜，一同查訪馬來西亞最具特色的庶民美食「肉骨茶」的源起，此行邀請到馬來西亞肉骨茶創始人李文地的第三代傳人--「奇香肉骨茶」負責人李峰賢先生，於2019年7月16日至7月21日來台，與頤宮中餐廳米其林三星主廚攜手重現馬來西亞「正宗肉骨茶」，以及世界美食之都-廣東順德「逝去的老味道」，午宴價格NT$3,280+10%、晚宴價格NT$4,980+10%，帶領賓客深度探索百年經典美味。

巴生港肉骨茶創始傳奇 首次海外客座在頤宮

許多華人為了生存，必須遠離故鄉至南洋發展，馬來西亞的「巴生港」是華工聚集地之一。李文地在巴生鐵橋旁販賣燉肉骨，簡稱「肉骨地」，而福建話裡「地」跟「茶」的發音十分類似，加上閩南一帶吃肉配茶用以解膩，不明就裡的人聯想成「肉骨茶」，李文地也順應民意掛起招牌，成了肉骨茶一詞的由來；肉骨茶流傳至今，光是巴生地區號稱擁有500多間肉骨茶店，可見當地人對於肉骨茶的喜愛。根據《啊，這味道》作者陳靜宜的評析，巴生港的碼頭地緣關係與華工生活型態，加上當地特有的搭配與吃法，是肉骨茶最重要的奧義與精隨。

肉骨茶在發源地「巴生」超過70年的發展，至今已經擁有高達數百家的肉骨茶店。頤宮中餐廳主廚團隊，為了帶給賓客最正宗的味道，深入訪查肉骨茶創始與脈絡，發現1960年代時，李文地的兒子保留父親獨門製程與配方，創辦了「奇香」這個品牌，現由李文地之孫李峰賢接掌馬來西亞6間餐廳及新加坡2間餐廳。「奇香肉骨茶」以最傳統的方式熬製，運用了當歸、黨參、紅棗、八角…等16種頂級純中藥材細磨精製，完全無化學色素、合成香料；除了遵循傳統，奇香也賦予肉骨茶新的面貌，例如大受歡迎的「乾」肉骨茶，便是使用少量濃湯及醬汁慢火燉煮，讓醬汁入味到肉骨中，讓頤宮餐飲團隊十分驚艷！目前奇香更發展出肉骨茶料理包、方便麵等業務，每月在全球銷售可達3萬包，推廣肉骨茶不遺餘力。因此，頤宮團隊力邀奇香肉骨茶來台進行首次海外客座，帶給台灣朋友最經典的好味道。

頤宮神廚嚐百味 三顧鳳城百姓家

為了搭配濃醇香的肉骨茶，讓具歷史意義的好味道具備層次感，頤宮中餐廳效法神農嚐百草的精神，率隊實地訪查被稱為「粵菜之源」的廣東順德地區。順德擁有「世界美食之都」、「中國廚師之鄉」、「中國美食名城」等諸多美譽，明清時期就是物產豐隆的富庶之地，加上當地美食風氣鼎盛，所以有「食在廣州，廚出鳳城」之說，可見順德（古稱鳳城）之於中華料理的重要性。頤宮餐飲團隊一步一腳印，探訪了無數當地店家與居民，挖掘出稀世佳餚，以饗台灣饕客們的味蕾。

雖然順德菜被稱之為粵菜之源，卻與台灣民眾熟悉的粵菜風味截然不同；順德盛行「桑基魚塘」的農漁業生產方式，特別擅長烹煮海鮮類食材，加上當地菜餚料理方式較為清爽順口，可與味道濃烈的肉骨茶互相輝映與融合。這也是頤宮餐廳蟬聯米其林三星榮譽後的自我要求與突破，不斷以用心與巧思，讓華人乃至於亞洲地區的料理，激盪出更多不同的可能性，不斷帶給賓客驚豔的用餐體驗。

「逝去的老味道」客座-特色菜簡介：

「春花捲」:又稱為「春花肉」，起源於清末民初，是古老的順德名菜。封建年代的民間宴席分為男席、女席，男席有「野雞卷」，女席則是「春花捲」。春花捲不僅用於宴席，七、八十年前，街頭小販沿街叫賣炸得酥脆甘香的「春花捲」，受到庶民的歡迎。春花捲內餡是豬五花、雞肝、韭菜，並以五香粉、鹽巴調味，捲成筒狀後切段油炸至香脆酥化，適合佐酒下飯。

「花椒蒸活魚」:桑基魚塘的生產模式，造就順德人擅長處理魚料理。而此道料理不同於順德人過去以「清淡鮮美」來處理活魚料理，因應時下年輕人追尋刺激口感需求，近幾年順德流行運用「花椒」來烹煮活魚。作法是將魚切成片，讓魚肉沾滿花椒油，如此一來，片片麻香撲鼻，在炎夏食用更加醒神開胃。

「正宗大馬創始奇香肉骨茶-排骨乾鍋」:不同於傳統肉骨茶加入滿滿中藥湯底的作法，乾肉骨茶除了主角肉骨外，加入了魷魚、秋葵，小乾辣椒，淋上醬油後，僅加入少量濃湯慢火燉煮，燉煮過程必須不時攪拌以免醬油造成燒焦或黏鍋，乾肉骨茶味道更加濃郁並帶有絲絲清甜，風味十分獨特。