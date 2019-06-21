大棟山上好青農，開心農場的友善農食!

在樹林山佳大棟山上，這裡能瞭望新北市區360度環景全貌， 享受鳥瞰大台北的好景緻，新北青農吳文雄從小就生長在這裡， 對這片土地有著無法割捨的濃厚情感，但多數農地卻已荒廢許久， 當他決定想接手祖父傳承下來的土地時， 他便開始進行恢復農地生機的浩大工程，歷經三年， 現在終於在這成立了屬於自己的開心農場。

吳文雄大學時期就讀機械系， 畢業後曾在台塑南亞樹林廠擔任轉動設備分析診斷預知保養工作， 時間長達16年，因一次意外，將手臂韌帶斷裂後，讓他必須開始重 新審視規劃將來的職業生涯，在家人的支持下， 接手祖父輩傳承下來的2公頃農地，開始從竹筍、蔬菜着手復耕， 首先他將竹園全部砍光，重新種植健康竹苗，並堅持以友善的方式耕 作，讓土地能永續利用。透過新北市政府及樹林區農會輔導推廣銷售 ，幾年來，竹筍年產量達到10噸以上，友善蔬菜產量達1200公 斤，另外，他也參加新北市新農民輔導有關媒體行銷的訓練課程， 提昇網路銷售上業績，並加入了新北市青年農民聯誼會，透過自己的 農作經驗知識與其他青農共同學習分享， 並擔任有關竹筍食材料理方面食農教育講師，宣導友善農作。

農業局表示，為鼓勵新農漁民加入農業生產行列，除將持續挹注相關 資源來輔導青年農民，提高從農誘因外，市府首創一站式服務措施， 從生產到銷售解決新農漁民面臨問題。透過客製化輔導方式， 視農民個別需求，量身打造專屬品牌，再依照產品特色， 協助媒合至百貨公司、超市、餐廳、網路商城等通路，讓更多青年及 新農民加入從農行列，發展出更多元、更有活力， 更具創造力的農業。