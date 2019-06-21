用6萬個塑膠瓶蓋 光復學童「拼」出環保美力

教育局今(21)日於中和區光復國小辦理「 減塑創藝多、食農好樂活」活動，由第20屆畢業生歷時二個月將六 萬個塑膠瓶蓋，全體共同創作拼貼而成「PLASTIC FREE」的畢業紀念作品， 教育局蔣偉民副局長也與學校環保小局長一同宣揚減塑與低碳的生活 理念，扎根校園減塑風氣。

教育局蔣偉民副局長表示，塑膠製品充斥在生活之中， 數量驚人的塑膠垃圾已對海洋生態造成衝擊，生活減塑的態度要從自 己開始改變，進一步再去影響別人，今天光復國小的畢業活動， 除了宣揚生活減塑的理念外，也藉由親師生的食農體驗，引領學生瞭 解農事工作與飲食生活密不可分的關聯性，進而認識環境、 善用環境與愛護環境，時時刻刻為永續環境盡一分心力。

光復國小張明賢校長強調，學校今年獲得低碳校園「銀鵝級」殊榮， 注重「低碳校園營造」與「永續環境教育」精神，藉由食農教育「 可食地景」營造，讓孩子們學習到食物的來源以及植栽的過程， 進而學會感恩惜食，另外，學校也爭取教育局「 校舍屋頂多元降溫改善」的經費補助，將校舍走廊種植「雲南黃馨」 垂掛式綠植栽，遠遠望去，就像是綠色的窗簾似的搖曳生姿， 除了美觀、更能有效降溫，加上環保局、 水利局的低碳校園經費挹注，營造符合綠建築精神的學習情境， 讓環境學習成效加倍。

新北市教育局以多元方案推廣環境教育為全國模範，在降溫議題上， 透過低碳、環保與綠能新思維， 積極推動校園綠化營造與校舍多元降溫改善等方案，以「低碳」、「 節能」、「生態」、「健康」及「永續」的核心精神， 將環境永續的理念從小扎根，讓美麗的地球不再「碳」氣。