洪敬堯、楊蒨時攜手演繹人間國寶文夏的音樂人生超豪華陣容引爆新莊體育館！

倒數計時囉!愛傳承演唱會要來喔!由新北市政府與台 灣優質生命協會共同主辦的「愛傳承關懷演唱會」，今(21)日在 新北市府舉辦記者會，現場急智歌王張帝、 臺灣嘻哈始祖劉福助輪番上陣， 向大家隆重宣布今年愛傳承演場會將於7月6日在新莊體育館星光閃 耀登場，並以「三代同堂」概念， 招募老中青三代重量級藝人共襄盛舉！ 盼望用愛與音樂療癒大眾與弱勢朋友的心。

台灣優質志工協會向娃理事長表示，今年演唱會由音樂製作人洪敬堯 、楊蒨時攜手演繹人間國寶文夏的音樂人生，用音樂劇『BUNKA 文夏』傳遞生命故事。他們也將演繹文夏老師當年唱紅的經典歌曲《 採檳榔》、《媽媽請你也保重》、《黃昏的故鄉》等， 盼讓在場每一位觀眾聽得如癡如醉，打造2019全台最動感愛傳承 演唱會，鼓勵現場超過千位的身心障礙弱勢朋友， 不受身心限制束縛，一同動起來鼓勵溫暖身邊需要的人！

新北市政府林秘書長祐賢表示， 新北市政府一向重視社會福利的推動，針對身心障礙者、弱勢家庭、 低收入戶與年長者提供相關照顧。 而本市與台灣優質生命協會共同舉辦的「愛傳承關懷演唱會」 今年邁入第12年， 每年皆免費以專車接送當地身心障礙及弱勢朋友至現場欣賞藝人表演 ，今(108)年號召歌壇重量級唱將共襄盛舉公益獻唱，如文夏、 文香、張帝、洪敬堯、齊豫、劉福助、簡愷樂等藝人共襄盛舉！ 本市一直以來都積極鼓勵許多需要關懷的弱勢族群參與各項藝文活動 ，從中獲得生命的感動與幸福感。

「2019愛傳承關懷演唱會」將於7月6日(六)下午2時在新北 市新莊體育館演出，邀請大家一起來傳遞愛的力量。 本場演出歡迎市民朋友自6月22日(六)上午9時起至「 新莊文化藝術中心」服務臺、「新北市藝文中心」服務臺、「府中1 5新北市動畫故事館」1樓服務臺及「新北市新莊區公所」 並開放大眾現場免費索票，索完為止，全台傳遞愛傳承的力量！ 鼓勵你我不分彼此一起打造愛的天堂！演唱會資訊可洽： 新北市政府文化局文化發展科，電話：(02)2960-3456 分機4500或逕上本局官方網站https://www. culture.ntpc.gov.tw/查詢。