法國小島傳說的神秘「狐貓」　真實存在且生性謹慎

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合外電報導）在法國科西嘉島上，相傳有一種外觀與貓相同的動物，會在晚間攻擊綿羊和山羊。這個原本只在牧羊人口中世代相傳的動物，一直到今日，才被科學家證實真正存在。

法國政府機構「國家狩獵及野生辦公室」（ONCFS）的研究人員向《法新社》展示他們發現的新物種，當地稱之為「ghjattu-volpe」或是「chat-renard (暫譯：狐貓)」。

研究人員表示，狐貓在當地是種已知，卻從未被記錄的野生貓科物種，由於其習性極度謹慎，只在夜間出沒，是標準的「夜貓子」。

根據法媒《科學與未來(Sciences et Avenir)》報導，國家狩獵及野生辦公室在法國科西嘉島的徒峭山嶺上發現了16隻狐貓，捕抓了12隻，當中有一隻是母狐貓。

狐貓在經過快速檢查後，很快就被野放回去。

此處人跡罕至，有水和植物當作屏障，故而非常好的保護牠們免收捕獵者的侵擾。

研究人員表示，「狐貓」全長約90公分，尾巴約有2至4個圈環末端呈黑色，雙耳寬闊、短鬚，毛髮柔軟，還有長犬齒，後腿的跗骨通常是黑色，而肚腹毛髮呈現鐵銹色。

研究人員補充說，「狐貓」之名源自其身長與尾巴。

經過初步分析，研究人員發現，比起歐洲貓(Felis silvestris silvestris)，狐貓的基因(DNA)與非洲森林貓(Felis silvestris lybica)更為接近，但詳細血緣圖譜尚待確認。