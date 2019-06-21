貿協清真商機日 搶攻新南向穆斯林市場

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為增進我國業者對全球穆斯林清真商機瞭解，經濟部國際貿易局委託貿協臺灣清真推廣中心於臺北國際食品展期間(6月19日至22日)辦理「臺灣清真產業形象館」、「清真商機日」及「印尼清真商機研討會」等一系列活動，以期協助我商掌握清真商機。

「清真形象館」打破傳統宗教意象，以時尚創新裝潢設計，呈現不同以往的形象。館內設置Halal Branding試吃暨清真品牌展示區，與來來超商合作推出的清真智能販賣機OK MINI，提供清真飲品與休閒食品販售服務以增加參觀者對臺灣清真產品的認識，期望推廣至更多場域服務在台穆斯林及遊客。

「清真商機日」於6月19日台北國際食品展開幕當天，邀請來自科威特、馬來西亞、新加坡、印尼和敍利亞五國8家買主來台採購洽談，和78家我商洽談88場次。其中敍利亞是首度有買主來台，找尋有清真認證的冷凍水產、蔬果和各式調味醬料及罐頭食品.

印尼擁有2億2000萬穆斯林人口，是全世界穆斯林人口最多的國家，亦是最大的清真消費市場。因應今年10月在印尼實施強制清真認證制度的法案，清真中心與印尼駐臺辦事處6月20日共同舉辦舉辦「印尼清真商機研討會」，協助業者了解印尼進口規定及新清真認證規範。

講師包括印尼食品暨飲料公會理事長、食品研究所代表，介紹外銷印尼必備的清真認證、BPOM認證申請規範與合作思維，以順利拓銷印尼市場。

貿協透過清真形象推廣、洽談會及研討會交流，讓更多業者掌握穆斯林清真商機資訊，瞭解清真驗證的必要性及掌握行銷資源，與貿協攜手進軍穆斯林市場。