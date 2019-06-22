〈時評〉「廢核再生公投案」應依舊法 明年1月併大選投票

在2018年12月25日縣市長及議員就職當日，環保聯盟送出了「廢核再生公投」公投案，我是此案子領銜人。為什麼我們那麼快就送案，而且在沒有通知媒體的情況下就送案了呢？因為我們原先是希望能夠很快地將此案進入第二階段即徵求30萬人連署的階段，並催促中選會依照公投法規定，提供電子連署的方式。這樣，我們就可以極快速取得30萬人的連署，然後以在不併大選的情況之下投票，最後因為沒有通過門檻而否決了原先「你是否同意台電公司核能四廠進行裝填核燃料棒」案子。這樣核四廠就不能運轉。

然而2019年1月21日中選會主辦的聽證會中，擁核派李敏教授竟然變成本案反方學者專家之一，而且是由中選會邀請。最後，我們的提案被要求修改提案主文及理由書，原因是理由書內容正反兩面的意見都陳述，不符合一案一事項的規定，且與主文「你是否同意台電公司核能四廠進行裝填核燃料棒」的原意不符。最後，我們被迫修改主文，改成目前「廢核再生公投」的主文。其主文具體內容如下：「你是否同意『廢止核四計劃，其廠址作為再生能源(地熱、海洋能、太陽能等)發電、觀光、研究、博物館等用途』的政策？」。

2019年6月17日立法院臨時會，三讀通過公投法第23條修正案，將公投法修正為另訂公投日，每兩年舉辦一次公投。依新法實施的公投案，將在2021年8月第四個周六舉行投票。此次修法原先行政院版本為「需檢附身分證影本」，後來民進黨黨團總召柯建銘接受了環保團體的建議，已經將檢附身分證影本一項刪除，但依然要將公投與大選脫鉤。我們雖然是不贊成這種做法，目前修法已通過，只能表達遺憾。然而，中選會對於我們的「廢核再生公投」案應該如何處理呢？

因為此案早在2018年12月25日就送件，而且2019年 1月21日通過聽證會，4月9日開始第二階段正式連署的起跑，依照保障人民權利的原則，法律即便修正，若舊法對人民權利更有保障時，則應從優適用舊法。因此我們主張：目前已經進入第二階段的「廢核再生公投」，應該依照舊法的時程規定，在第二階段成案後六個月之內舉行投票。

也就是說此案子如果環保團體能夠動員成功，並且在 10月9日之前連署達30萬人，則應該依照舊法，在明年2020年的1月11日併同總統大選舉行投票。這是作為此案的領銜人，依法強烈主張的要求。我們也要求中選會應該立即執行另外一個重要的保障人民權利的工作，立即開放「電子連署系統」讓全國人民使用。

中選會推說目前電子連署系統還有安全疑慮，這對於號稱是資訊大國的台灣，實在是一大笑話。請問「能夠網路報稅，為什麼無法網路連署？」網路報稅系統已經進行了十多年，網路連署為什麼遲遲不能開放呢？其實在2018年12月25日我們將「廢核再生公投」案送件時，我這個在台灣大學資訊工程系教授29年的領銜人，就與建置電子連署系統的科長討論過相關的技術細節。其實目前不開放電子連署系統，根本是一個政治決定。我們也在4月中到台北地檢署，按鈴申告中選會秘書長以及代理主委瀆職。我們呼籲新任的李進勇主委，立即下令開放電子連署系統，並且將拒絕依法行政的相關人員立即撤職查辦。