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劉揚偉接任鴻海董事長　9人委員會領導「後郭台銘時代」

鴻海今（21)日上午舉行股東會，董事長郭台銘短暫出席致詞

By 財經組, 台灣英文新聞
2019/06/21 15:06

中央社檔案照片

郭台銘（戴花圈者）將換跑道選總統，今在股東會現場受到股東和員工簇擁。中央社

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）鴻海股東會今(21)日順利改選董事。鴻海也召開新任董事會，推選出新任董事長劉揚偉。這意味郭台銘淡出鴻海，由9人經營委員會領導鴻海。

鴻海今上午舉行股東會時，董事長郭台銘曾短暫出席，致詞後先行離席，他指定董事呂芳銘為股東會主席。

中央社報導，會中投票通過配發現金股息每股4元，現金盈餘配發率約49.8%。共計擬配發股東現金股利總金額達新台幣554.52億元。

鴻海股東會也順利改選董事，新任董事包括郭台銘、鴻海副總裁兼亞太電信董事長呂芳銘、鴻騰六零八八精密科技主席盧松青、鴻海S次集團總經理兼京鼎董事長劉揚偉、工業富聯副董事長李傑、夏普（Sharp）社長戴正吳，以及獨立董事王國城郭大維龔國權

鴻海股東會11時左右順利結束，新任董事召開董事會，選出新任董事長劉揚偉，這也宣告郭台銘擔任鴻海董事長的時代暫告一段落，由9人組成的經營委員會領導鴻海集團。

鴻海在董事會之下新設經營委員會，由9人組成，除了新任一般董事盧松青呂芳銘劉揚偉李傑外，還包括鴻海集團副總裁暨集團總財務長黃秋蓮、夏普董事候選人林忠正、鴻海B次集團負責人姜志雄、富士康執行總經理林政輝、鴻海財務長黃德才
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