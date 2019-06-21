維吾爾人比利時尋求庇護遭阻 中國警察闖入逮人

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）紐約時報報導，上個月有一名維吾爾族婦女與其4名小孩，在比利時駐北京大使館中申請庇護簽證時，中國警察竟然獲准進入使館並帶走5人。此案引起比利時議員批評，比利時政府稱已遣特使前往北京追查該家庭下落。

今（2019）年5月，阿布拉（Wureyetiguli Abula）帶著4名5到17歲的子女前往比利時駐北京大使館，準備申請庇護簽證以前往布魯塞爾，與在該地工作的丈夫圖爾蓀（Abdulhamid Tursun）團聚。

由於阿布拉一家人均無護照，在大使館被告知需先取得「通行證」（laissez-passer）作為替代旅行證件，才能核發簽證，等待時間會比較久。使館工作人員曾建議阿布拉一家人先回在北京的飯店等待，不過阿布拉表示已受到警方騷擾，出於畏懼她不敢再帶小孩回去，希望躲在使館當中。

根據圖爾蓀所述，事發的5月29日午夜當時，他正與大女兒透過通訊軟體視訊，有中國警察開著車進入大使館前院，強押阿布拉一家人上車，接著便將人轉交警方帶回新疆。後經由朋友轉告得知，他的妻子及兒女們都被軟禁在家中，所有電子通訊產品均被警方沒收。

在協助此案的弗朗維爾（Vanessa Frangville）教授的陪同下，圖爾蓀會見了比利時外交部領事事務主任博卡爾特（Josef Bockaert）。然而，博卡爾特卻在會談中，指「比利時是個小國，不能冒險對中國施加太大壓力」及「不想和中國發生衝突」等。

被問及是誰通報甚至授權中國警察進入使館抓人，以及博卡爾特是否有上述言論時，比利時外交部發言人布蘭德斯（Matthieu Branders）多次拒絕回答。弗朗維爾對中國竟然能進入使館內抓人大感驚訝，並質問「比利時外交部什麼都不願透露，為什麼這麼神秘？」

現在，該案已引起比利時國內的關注，議員批評比利時使館的做法罔顧人權。比利時政府表示，已在週一（17日）派遣特使前往北京追蹤阿布拉一家人的下落，並表示會盡其所能提供他們護照及庇護簽證。