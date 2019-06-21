巴拉刈等劇毒農藥退場 農委會提備妥替代方案因應

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）為了保障農民健康、關懷生命，防檢局在昨（20）日農委會召開的記者會上表示，淘汰劇毒農藥是世界趨勢，我國對於巴拉刈等劇毒農藥退場政策不變，防檢局也備妥完整輔導配套措施

農委會昨（20）日召開巴拉刈劇毒農藥退場，完整替代用藥配套上路記者會。防檢局表示，為降低農藥使用風險，農委會自1971年起迄今已逐步禁用145種農藥，其中自2013年起，更陸續禁用30種高危害風險的農藥產品。

其中「24%巴拉刈溶液」因不當使用風險高，且已有替代藥劑，故公告自2018年2月1日起禁止加工及輸入，並自2020年2月1日起禁止販售及使用。

防檢局強調，巴拉刈農藥雖然便宜好用，但使用不慎或誤食，即會對人體造成嚴重的傷害，農民更是農藥曝露高危險族群，依據衛福部統計，每年造成約200人死亡，且於農業縣市的比率徧高，甚至有高達15%，為保障農民健康及關懷生命，有必要予以禁用。

防檢局表示，目前已規劃的巴拉刈替代方案，在推廣蔬菜產區使用壬酸產品「安心掖」，替代巴拉刈，每瓶收取20元代工服務費，每人最高可領取10瓶。

另輔導通過紅豆產銷履歷驗證且不使用巴拉刈等落葉劑者，給予紅豆生產業者每公頃1萬元獎勵；種植紅豆施用氯酸鈉落葉劑，補助噴藥工資及藥劑費用，每公頃6,500元。

防檢局強調，在除草部分，非耕作農地可使用固殺草及嘉磷塞等作為替代藥劑，柑橘類、茶及水稻亦有多種除草劑可供選擇。紅豆植株乾燥部分，可使用氯酸鈉溶液。另亦可使用免登記植物保護資材壬酸。氯酸鈉及壬酸均為免訂農藥殘留容許量，相對安全。另外，農委會也有小型農機補助實施計畫，割草機等其它農機依實際購價補助1/3為原則。