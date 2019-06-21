【長榮最新航班異動】空服員罷工已收上千份護照　長榮祭「罷工出勤獎金」反制

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 桃園市空服員職業工會昨（20)日展開罷工，今(21)日上午已收到上千份護照。《聯合》引述工會秘書長鄭雅菱今早與數十名會員到市府抗議，會後受訪表示，希望市府與警局維持中立立場，不要干預糾察線內合法行動，她還說工會已經做好持久戰準備，呼籲長榮立即與工會協商，「到底何時終止罷工，決定權在長榮」。

不過，長榮總經理孫嘉明稍早表示，訴求中勞工董事部份，依法不屬於調解事項，長榮將提出非法罷工告訴。

孫嘉明說，希望政府重視近期發生的3次航空罷工事件，訂出明確罷工規定；針對影響旅客部分，長榮已把可以執勤的同事都叫回來了，加上簽轉部分牽扯到其他航空公司，需要一點時間，希望民眾多體諒。

◆航班異動

◆更改行程、退票

◆長榮官網

◆桃園市空服員職業工會

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 長榮空服員宣布罷工，昨(20)日有十九航班被迫取消、影響四千多人，今(21)日預計取消七十一航班、恐影響1.5萬人，明(22)日擬取消十五航班，旅客、旅行社大罵不該罷工、犧牲旅客權益。

綜合《自由》與中央社報導，長榮航空總經理孫嘉明昨率一級主管向旅客道歉，強調每日航班調整會在官網隨時公布，全力協助旅客簽轉、延期或改期，延誤6小時以上衍生必要費用將補償，最高上限250美元。

孫嘉明也強調，罷工何時畫下句點，端看工會決定，長榮不希望有長期抗戰。

昨長榮勞資協商破裂，空服員工會全面宣布罷工，除引起旅客和旅行社不滿，地勤不免再度成為旅客出氣的對象。

今(21)日空服員罷工第二天，由於旅客已事先掌握訊息，桃園機場長榮櫃檯上午排隊旅客僅十多公尺，沒再出現昨天大排長龍的狀況。

但仍有部分轉機旅客，因為無法接上後續行程，到機場後才進行簽轉事宜。而長榮也加派人手，協助旅客。

桃園市空服員職業工會常務理事、長榮空服員李瀅強調，協商會上，資方提出的方案與過去兩年相同，誠信不足。到昨(20)日晚估計有近千位長榮空服員參與罷工，解決罷工最快速的方法，就是長榮提出更具體協商方案。

為反制突襲式罷工，長榮昨祭出罷工出勤獎金，包括罷工支援津貼一至二萬元，還有飛行勤務／待命津貼、執勤員工津貼等。孫嘉明也提醒，罷工員工若想回來執勤，公司隨時歡迎。若罷工造成公司獲利下滑，將暫停年終獎金與年度調薪直到恢復獲利。

桃園市空服員職業工會宣布，長榮航空空服員自20日下午4時起展開罷工，位於桃園蘆竹的長榮運航大樓前陸續出現許多工會成員，身穿淡藍色背心、頭戴罷工布條。工會表示，眾人將輪流徹夜靜坐，直到雙方重回談判桌。中央社