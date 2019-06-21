台中農改場五座益康花園 園藝療癒工作疲憊心靈

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）為解決日常壓力與疲勞，部分民眾會選擇運動、逛街、找朋友聊天等方式疏解身體緊繃。行政院農業委員會台中區農業改良場秉持遠離性、魅力性、延展性及相容性等設計原則，結合五感植栽技術，利用場內空間，打造五座具療癒性之益康示範花園，讓人在數分鐘內就能恢復注意力，並促進健康。

台中農改場表示，為打造具有療癒效益的益康花園，其設計著重在吸引民眾注意力，進而走出戶外，透過視覺、聽覺、嗅覺及觸覺等感官體驗，達到健康紓壓的療效。

台中農改場許嘉錦助理研究員表示，為了評估示範益康花園的療癒效益，他們藉由心律監測及專注力的測試發現，辦公室內短暫休息是無法恢復工作專注力，但在益康花園停留3分鐘，可使專注力相對提高1.9倍，若停留10分鐘以上，更可提高到2.5倍。

五座示範益康花園運作的2年間，園區內不但植物生機盎然，並且隨四季變幻展現動人風情，吸引數千人次到訪，民間業者對於具療癒性的景觀及五感植栽結合的技術，也表現出極大興趣。

目前台中農改場正積極推廣此技術，希望休閒農場和農村社區能夠發展出特有療癒性景觀，同時也期望這一套系統能在公園綠地實現，發揮療癒遊客和民眾的功能。

照片來源：台中區農業改良場提供

照片來源：台中區農業改良場提供