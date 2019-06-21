〈時評〉上下交征利 獨董成官場競逐之退休肥缺

國泰金最近改組董事會，將董事席次由十席減為九席，另增加一席獨立董事，由三席增加為四席。國泰金獨董當選人為苗豐強、魏永篤、王儷玲、吳當傑。苗豐強、魏永篤是民間人士，擔任獨董，較無爭議，但是，吳當傑、王儷玲曾經擔任金管會副主委，退休後領有國家高額的退休金，是否適合擔任曾經是自己監管對象的上市公司，就備受爭議了。

獨董制度的設計，當初就備受爭議，曾任大法官的賴英照，就為文批評，獨董真能獨立又懂事嗎？真的比得上傳統的監察人制度嗎？恐怕未必。首先值得探討的是，政府高官離職後，是否應該利益迴避，不宜到上市櫃公司擔任獨董，尤其是曾經他們主管的業務範圍內，擔任待遇豐厚，人人稱羡，權責不符的獨董職務，更是不妥。

吳、王二人當初的金管會副主委職務，正是高度監管銀行、保險、證券等金融市場業務，尤其國泰金受到金管會監理，是無可爭議的事實。既然如此，吳、王二人離開金管會後，到國泰金擔任獨董，從此以後，金管會現任官員，誰還敢監理國泰金呢？難道不應該利益迴避？金管會現任官員，面對老長官，又要如何獨立行使金融監理的職權呢？

其實不只是國泰金聘請退休的金管會高官，擔任獨董失當，長期以來，獨董這個職位早已成為官場競逐的退休肥缺，上市櫃公司也樂得找來退休高官當門神，至於這些獨董，是否真正獨立又懂事呢？就沒有那麼重要了。

正因為如此，才會有退休的行政院長，到上市公司擔任獨董，年領千萬元以上待遇，而這些上市櫃公司，有了大門神之後，財金部門，誰還敢依法行政呢？不只院長級的人物樂當獨董，部、次長級，乃至局、處長，甚至業務管得到上市、櫃公司的主管人員，都以退休後，到上市櫃公司擔任獨董，為最大職志。

這樣上下交征利的引誘下，金融監理，恐怕只淪為名詞而已。

曾經有一位金管會主委，離職調任櫃買中心董事長後，照樣偷偷摸摸擔任上市櫃公司獨董，直到被媒體揭露後，才不得不辭去獨董職務。獨董美缺，不只高官垂涎，學界也不遑多讓，有國立大學會計系教授，一人獨攬四個上市公司獨董職務，年領二千萬元高薪，教授職務，反而成為兼差。這位教授，忙碌於上市公司應酬交際之中，如何兼顧教學及研究品質呢？令人懷疑。

也有獨董，連私人交際應酬、買衣服等私人用品，也拿來公司報帳，如此獨董，又如何獨立又懂事呢？ 獨董制度當初從美國引進時，就曾引起學界相當大的爭議，不僅增加企業界沉重的負擔，而且提名權是在企業的董事長，更造成政、學界以權謀利，鑽營競逐的歪風，更直接敗壞官箴，破壞國家體制。

獨董、獨董，真該好好檢討，究竟是否有存在的價值，監察院也該好好調查高官以權謀位的歪風，以整飭官箴。