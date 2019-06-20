中華電信攜手Akamai

台灣最大電信商中華電信，今日宣布與全球最大雲端遞送平台Aka mai（NASDAQ: AKAM）攜手合作，將於內容遞送網路（Content Delivery Network；CDN）服務及雲端運算安全等多項業務上， 建立緊密的策略夥伴關係，以打造全台最佳的CDN解決方案， 在內容傳輸上與國際接軌，提供台灣用戶頂尖優質的網路使用經驗。

隨著數位經濟蓬勃發展、OTT線上影音串流興起， 網路流量呈現爆炸性成長， 如何解決數據傳輸瓶頸並增加穩定度成為電信業者的致勝關鍵。 作為台灣最大電信營運及網際網路服務提供商，中華電信致力為客戶 提供更優質的網路服務。在雙方策略合作架構下， 透過中華電信優異的高速骨幹網路與綿密機房節點， 提供穩定傳輸品質與即時技術支援，搭配Akamai領先業界之C DN動態加速與資安防禦等技術， 將可提供給國內或跨國企業兼顧品質與安全的CDN解決方案。

中華電信數據通信分公司總經理林榮賜表示：「中華電信自2011 年起，即致力運用骨幹網路及高性能邊緣伺服器， 領先國內電信業界推出CDN解決方案。很榮幸本次能與全球CDN 服務領導者Akamai合作，共同擘劃打造嶄新的CDN平台， 結合中華電信高速骨幹頻寬優勢與Akamai全球內容遞送網路技 術，必能提供國內企業用戶更完善的CDN解決方案， 將國內優質的內容推向國際，打造最佳用戶服務體驗。」

Akamai區域副總裁暨大中華區總經理李昇表示：「 我們非常高興能與電信龍頭中華電信攜手合作，透過Akamai遍 布於全球139個國家，部署與建置約23.9萬台伺服器以及近1 ,600個網路所提供的內容遞送網路服務， 協助中華電信的企業用戶能在全球流暢地拓展業務。除此之外，Ak amai將在台灣擴大建置基礎設備，讓在地客戶也能有更好更快速 的內容遞送與媒體串流體驗。我們會持續提供更快速、可靠、與安全 的CDN解決方案，與中華電信強強聯手， 力助台灣企業與國際接軌，贏向全球。」