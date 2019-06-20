新北巿特色學校獲獎數蟬聯五連霸 東山國小一生一畝地

新北市榮獲教育部國民及學前教育署107學年度發展特色學校執行 績優全國第一，本次全國161所獲獎學校中， 新北巿就有高達37所學校獲獎，無論校數、縣市總積分均為最高， 五度蟬聯全國冠軍榮耀，並獲得新臺幣632萬元獎金補助。

張明文局長表示，新北巿在地自然人文豐富， 具備發展特色學校的良好基礎。 積極推動新北之星特色學校等特色學校，輔導引入校內、 外在地及文史資源，以學生生活經驗及在地社區出發， 發展校本特色課程。未來將以獲獎學校為學習標竿， 深耕各學校特色，逐步打造新北市成為「區區有亮點、校校有特色」 的教育品牌城市。

東山國小首度獲得特優， 以校門口2棵百年茄苳樹及43種蕨類植物，發展「蕨代雙茄」 校本課程，以「生態茄」、「藝術茄」、「生活茄」、「閱讀茄」 的溯溪、攀樹、食農教育、皮影戲、踢踏舞、陶藝等特色課程。「 生態茄」課程，更讓每個孩子都有一畝地，自己學習整地、種菜， 懂得「從產地到餐桌」的可貴。

本市標竿學校有木國小與二橋、育德國小2校，以「 瓦旦傳奇青山螢飛創藝境」方案主軸，推動「漫天瓦旦傳奇」、「 青山瓦旦螢飛」、「探騎瓦旦尋蹤」、「創客瓦旦藝境」 4套主題課程，讓孩子進行自我定位，展現人文及永續關懷的行動， 塑造孩子解決困境的自信，且結合地方文史、藝術教育， 打造社區文創，培育審美創客力。

新北市橫山、有木、大坪、十分、介壽、石碇等6所國小， 近三年都曾獲得特色學校計畫1年標竿或特優2年以上，獲得今年「 攜手標竿」殊榮；石門國中及野柳、中角、東山、 坪林等4所國小獲得「特優」獎；崇德等5所國小獲「優等」榮譽； 金美等10所國小獲「甲等」獎項；大鵬等6所國小及安溪國中獲「 攜手聯盟」獎；二重等3所國小及桃子腳國中小獲「新興優質」獎。